美西高溫將破紀錄 東南部暴雨

2019-06-09 13:20 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合8日電



美西高溫將破紀錄，需防林大火。 美聯社 分享 facebook 美國國家氣象局預報，美國西岸地區下周將會出現接近創紀錄的高溫，而東南部地則會出現豪雨，相關地區的民眾應要做好野火及洪水氾濫的應對措施。

氣象局在8日向西岸地區，包括加州中部山谷及舊金山以北等地區發出今年首個酷熱警告，從本周末開始，部分地區受到強勁乾燥熱浪影響，會出現接近創紀錄的高溫，隨時會發生類似去年超級野火的危險。

負責提供全球天氣預報的AccuWeather氣象學家瑞斯本(Brett Rathbun)表示，加州中部大部分地區下周初開始出現的高溫，將超過過去一個世紀的紀錄；他預測，加州沙加緬度(Sacramento)周一會出現自2018年8月18日以來，第一個華氏100度的高溫；另外，從華盛頓州到加州的氣溫也會飆升。

太平洋天然氣和電力公司(Pacific Gas & Electric，PG＆E)亦發出警告，指出由於加州正迎來炎熱乾燥的天氣，它可能在本周末停止向北加州數千名客戶供應電力，以降低發生野火的風險。

加州北灣(North Bay)和內華達山脈(Sierra Nevada)的幾個縣，也同樣面對停止供電。

去年該公司的電纜觸發野火，造成85人死亡，天堂鎮(Paradise)更有近1萬5000棟房屋被焚毀，是加州過去兩年來最具破壞性的野火。

在去年野火發生前後，PG＆E的電纜及設備都被指與野火有關，使得這家公用事業公司面臨巨大壓力，以避免另一場致命野火。

PG＆E營運高級副總裁路易斯(Michael Lewis)發出聲明表示，儘管明白客戶極為依賴該公司提供的電力，但在極端天氣下，為安全起見，被迫暫時停止供電。

在西岸地區乾燥酷熱的同時，美國東南部地區則受到一股移動緩慢的低壓脊與熱帶濕氣相互用的影響，廣泛地區從周末開始出現暴雨。

其中佛羅州的Panhandle以北至阿帕拉契山脈、皮德蒙特(Piedmont)地區降雨量最大；亞特蘭大、納許維爾和洛利(Raleigh)等地區可能出現洪水。