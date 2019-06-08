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美若對墨西哥加關稅 吃的穿的用的都變貴

2019-06-08 19:32世界日報 編譯劉煥彥／綜合7日電

對墨西哥增關稅，美國的物價也將升高。 法新社
對墨西哥增關稅，美國的物價也將升高。 法新社
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美國總統川普執意對中國發起貿易戰，原本還打算從10日起對所有墨西哥進口貨品加徵關稅，美墨貿易戰一旦開打，勢必影響到美國人日常消費的店家或品牌，從餐飲、服裝、零售量販到汽車都無法倖免，很多東西都會變貴了。

「華盛頓郵報」報導，這些企業將首當其衝，更連帶對一般市井小民造成影響。

1. 墨西哥燒烤連鎖店Chipotle 捲餅漲5分

Chipotle估計，若無法避免墨西哥進口關稅，成本將大增1500萬美元，財務長哈通(Jack Hartung)該公司表示準備將墨西哥捲餅漲價5美分。

Chipotle本季已經苦於酪梨成本上揚，因為在過去兩個月酪梨價格飆升一倍以上。在美國消費的酪梨大約八成來自墨西哥，Chipotle每天消耗的酪梨超過45萬個。

哈通說：「若要解決食材供應鏈的價格波動問題，我們是可以買已經壓好或加工過的酪梨，供貨更便宜也更穩定，但我們承諾要忠於品牌，維持食品的新鮮、安全原則。」

2. 量販店好市多(Cotsco) 百物都會漲

好市多財務長卡蘭蒂(Richard Galanti)上周在財報電話會議上表示，該公司將調高許多產品售價，從腳踏車、電子用品到行李箱都有。

他提到，好市多為了降低進口關稅的衝擊，已經提早進口部分貨品、從中國以外的國家採購，並減少部分現有訂單，但目前能做的大概只有這些。

卡蘭蒂說：「最後各種產品的售價都會上漲，只能期望(美國)與這些國家的關係可以改善。」

3. 通用汽車(GM) 恐漲2400美元

通用汽車去年7月估計，川普政府對進口鋼鋁加徵的關稅將使該公司一年多出10億美元成本，本周執行長巴拉(Mary Barra)「目前很難判斷」對墨西哥加徵進口關稅對該公司獲利的影響。

德意志銀行近期推估，若進口關稅真的加到25%，通用汽車的成本將多出63億元，而且若要把這筆成本完全轉嫁給消費者，將意味每輛車平均將漲價約2400美元。

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