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何必兩敗俱傷？美若加墨關稅 美國人生活費將增264美元

2019-06-08 19:29世界日報 編譯劉煥彥／綜合7日電

若真的對墨西哥加徵關稅，美國人平均生活成本增加264美元。 法新社
若真的對墨西哥加徵關稅，美國人平均生活成本增加264美元。 法新社
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美國總統川普7日晚間表示，由於美墨兩國達成貿易協議，他將無限期暫停對墨西哥加徵關稅，讓外界鬆了一口氣。

若美國真的對墨西哥加稅，多位專家認為主要受害者還是一般美國人；估計每年平均生活成本將最多增加264美元，衝擊民眾荷包和就業，而且完全抵銷2017年底減稅方案的好處。

根據川普總統原先計畫，他將從10日起對所有墨西哥進口貨品加徵5%關稅，並逐月調高五個百分點，直到25%為止，或川普對墨國打擊非法移民湧向南方邊界的成效滿意為止。

美國貿易代表署(USTR)統計，2018年美國從墨西哥進口貨品總值是3465億元，若以5%關稅計算就是173億元，主要將落在美國進口商、批發商、零售商及消費者身上，而且消費者將是最終受害者。

若進口關稅達到25%，就等於每年多出865億元關稅，以全美人口計算相當於每個人多負擔264.36美元，且受影響最大的可能是汽車，例如一輛售價4萬元汽車將漲價1500元至7500元不等。

不僅如此，對墨西哥加徵進口關稅的影響將擴及民間消費及就業。在實施20多年的北美自由貿易協定(NAFTA)之下，許多美國企業將廠房或產線擴大至加拿大或墨西哥，產品或生產環節各自分工。

普渡大學經濟學教授索德柏瑞(Anson Soderberry)說：「供應鏈或生產面調整一旦大到需要搬遷工廠，你要怎麼辦？這可能造成1萬個工作機會消失，影響很大的。」

綜合紐約聯邦準備銀行與華府智庫「稅務政策中心」(Tax Policy Center)推算，川普總統自豪的減稅方案，每年可讓一般美國家庭少交930元稅款，但今年以來單是對中國加徵的進口關稅，就吃掉了其中831元。

華府智庫彼得森國際經濟研究所資深研究員胡夫鮑爾(Gary Hufbauer)估算，若川普政府真的對墨西哥進口關稅加到25%，一般美國家庭的一年生活成本將多出1700元，等於完全抵消減稅方案的效果，還讓國人必須負擔更高的生活成本。

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