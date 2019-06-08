傳統MBA教育光環褪色 美國愈來愈多大學收掉停辦

2019-06-08 17:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉煥彥 ╱即時報導



去年以來美國就業市場表現強勁，對企業與上班族應該都是好事，但在這波榮景下出現了意料之外的受害者，就是各家大學的兩年制企業管理碩士（MBA）課程。這些學校如今把更多資源投入線上MBA課程或其他修習時程更短、專業程度更高的碩士課程。

華爾街日報報導，由於就業市場求才若渴，加上千禧世代還在償還學生貸款，年輕上班族對於花上兩年時間回學校深造、取得這種昂貴學位感到興趣缺缺，2018年各大學傳統MBA課程的收到的申請數量全面下降，連哈佛、史丹福等名校也不例外。

以愛荷華大學的42位MBA畢業生為例，今年5月畢業後，這批學生成了最後一批全職MBA學生，象徵該校有160年歷史的Tippie商學院走入歷史。無獨有偶，伊利諾大學香檳分校與佛羅里達州史丹森大學（Stetson University）也在5月宣布，今年起停止招收兩年制的MBA學生。

大學商學院促進協會（AACSB）最新統計，全美經過認證的完整兩年制MBA學位課程數，在2014年至2018年間少了9%至1,189個，也就是少了119個。

各大學如今不再提供全職MBA課程，而是把資源轉而修習時間較短、較有彈性的課程。諸如資料分析這類專業程度更高的碩士課程數量，在同期間躍增16%至981個，線上MBA的數量也倍增至390個。

最近通報終止傳統MBA課程的學校，就包括了北卡羅來納州的威克森林大學（Wake Forest University），以及維吉尼亞理工大學（Virginia Tech）。

伊利諾大學Gies商學院院長布朗（Jeffrey Brown）說：「如果有辦法把全國每個（商學院）院長找來測謊，可能在排名前20大的學校之外，每位院長都會承認自家MBA課程正設法維持入學人數，而且在虧錢。」