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影／屋主疑宵小闖民宅報警 結果出乎意料

2019-06-08 16:58聯合報 記者周辰陽╱即時報導

美國德州東部的拉夫金市（Lufkin, TX）警方日前接獲一位民宅屋主報案，聲稱可能遭遇搶劫。員警持槍進行搜索，結果卻發現，其實是一隻鹿破窗闖入上竄下跳。

根據媒體報導，拉夫金位於達拉斯東南約273.6公里。屋主6日一早報警，稱聽到玻璃碎裂，她自己則帶著武器躲在櫃子裡面。到場處理的員警看到民宅前方玻璃已經碎滿地，還可聽到有人正在屋內晃來晃去，就決定呼叫支援。警方後來被屋主告知，她把武器忘在廚房櫃檯上，相信已被搶匪占為己有。

根據警局公布的隨身攝影機影像，員警用手電筒撥開百葉窗，將手槍槍口對準室內，要求搶匪舉起雙手投降。眼見搶匪似乎開始移動，員警沒有貿然追趕，而是退開到距離民宅有一點距離的地方等候支援。

隨後趕到的員警組成攻堅隊，移動到被破壞的窗戶，帶頭的員警對傳出疑似玻璃碎裂聲的室內，大聲喝令屋內搶匪投降。眼見搶匪完全沒有理會，員警隨即跨過窗戶，逐一清查屋內房間，隨即發現，與他們面對面的「宵小」是一隻受到極端驚嚇的雌鹿。

在影像中，可聽見帶頭的員警高喊「是鹿！是鹿！是鹿！」（“It’s a deer! It’s a deer! It’s a deer!”），可以把武器放下。

在另外一段影像中，室內警報器發出尖銳刺耳的聲音，母鹿在屋內亂竄，似乎是想要找到出口，導致擋住牠去路的家具與玻璃都被破壞。眼見大聲呼喝無用，員警最後拿起廚房的椅子，想把母鹿趕往前門。母鹿先跑到兩處牆角亂撞，最後才被員警趕出民宅，越過草坪後闖入林中。

根據報導，員警與闖入民宅的雌鹿最多只有碎玻璃劃傷的皮肉輕傷，但不清楚雌鹿到底製造多少破壞。

美國德州東部的拉夫金市一位民宅屋主報案，聲稱可能遭遇搶劫。員警持槍進行搜索，結果...
美國德州東部的拉夫金市一位民宅屋主報案，聲稱可能遭遇搶劫。員警持槍進行搜索，結果卻發現，其實是一隻被嚇壞的鹿破窗闖入上竄下跳。 圖／翻攝自影片
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攝影搶劫
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