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美墨達成協議！ 川普：解除對墨徵收關稅

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美墨達協議 川普宣布加徵關稅「無限期暫停」

2019-06-08 09:11世界日報 編譯孫梁／綜合7日電

川普總統7日晚間宣布，美國與墨西哥達成了協議，將無限期暫停加徵關稅的計畫。(取自...
川普總統7日晚間宣布，美國與墨西哥達成了協議，將無限期暫停加徵關稅的計畫。(取自推特)
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川普總統7日晚間宣布，美國與墨西哥達成了協議，將無限期暫停原訂10日開始對墨國產品加徵5%關稅的計畫。

川普表示，墨西哥作為對美國免徵關稅的回報，同意將採取嚴厲措施，遏制經墨西哥湧向美國的無證移民

川普在推特推文說：「我高興地宣布，美國與墨西哥簽署了協議，美國定10日對墨西哥產品開徵的關稅，將無限期地停止執行。」

川普7日早些時候曾表示，美國與墨西哥有望達成避免關稅的協議，但他同時警告說，如果達不成協議，關稅10日將如期實施。

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