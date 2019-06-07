中國發布遊美警報 將衝擊美航空業與賭場

2019-06-07 14:07 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



中國發旅遊示警 航空博弈業受衝擊 法新社 分享 facebook

中國對赴美旅遊示警，這個日益惡化的貿易戰中的最新動作，可能對部分航空公司和賭場構成威脅，但這對美國旅遊業的總體影響，美國業界應仍可承受。

根據美國旅遊協會的數據，儘管去年一年中國遊客在全球各地消費貢獻度就達到2700億美元，但在美消費仍僅占2018年1兆1000億元旅遊市場的3%。

美國商銀美林證券估計，在最糟糕的情況下，赴美旅遊的中國遊客數量可能下降近50%，導致旅遊消費減少180億元。

德意志銀行外匯策略師溫克勒(Robin Winkler)在報告中表示，「中國旅遊業是全球貿易的一大亮點。在這方面，美國比中國損失更多。」貿易戰「可能會嚴重影響家庭收入成長，遏止新的中產階級對護照和外國旅遊的興趣。匯率走軟可能會使出國旅遊變得不再便宜。」

美國旅遊協會的數據顯示，中國人到美國旅遊，在2018年已經比上年同期下降了5.7%，而2017年成長4%，2016年更成長15%。在中國政府向前往美國的中國遊客發出警示後，這個數字只會下降，理由是美國「經常」發生「槍擊、搶劫和盜竊」事件。

根據美國商銀的報告，由於只有傳統航空公司提供飛往中國的航班，中國遊客減少的負面影響將主要衝擊聯合航空、達美航空和美國航空。

美國商銀分析師迪多拉(Andrew Didora)表示，聯航占中國航線比率最高，達47%，美航和達美則分占25%。

作為賭場大客戶的中國遊客，在旅遊示警和貿易緊張局勢加劇的情況下，現在可能會不再前往美國賭博。拉斯維加斯的賭場已經感受到壓力。

迪多拉指出，「拉斯維加斯已經注意到亞洲賭客減少的趨勢。最能反映亞洲賭客下注手筆的紙牌博彩總收入，今年以來已下降了26%。」

分析師指出，這個弱點可能會對包括米高梅、拉斯維加斯金沙集團和永利度假村在內的賭場造成影響。

精品零售商也可能受到打擊。由於貿易戰，蒂芙尼(Tiffany & Co.)5日將令人失望的上季財報歸咎於中國旅遊業務大幅下滑。