親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

林志玲今世來報恩 命理師神算AKIRA將會變這樣

撞死孝子判4年潛逃回英！蘇格蘭高院判不引渡林克穎回台服刑

華人質疑填社交媒體帳號有針對性？ 律師：美簽轉嚴為查核恐怖分子

2019-06-07 14:17世界日報 記者謝雨珊／洛杉磯報導

申請美簽複雜化讓中國人抗拒入美 移民律師：新政對中國人影響不大
申請美簽複雜化讓中國人抗拒入美 移民律師：新政對中國人影響不大
分享

美國國務院駐海外使領館近日推出簽證申請新規定，要求所有類別的移民和非移民簽證申請人，需在申請表上填寫過去五年曾使用的社交媒體與帳戶名稱，以及電子郵箱、電話號碼等信息，若提交的信息被查出失實將招致「拒簽」等嚴重後果，有人指出此舉是針對中國。但移民律師認為，該舉只是用來查核申請者與恐怖分子之間的聯繫，對中國人應該影響不大。

據悉，川普總統2017年3月在一份關於希望嚴格檢查來美的外國人法令中，提出這項指導方針，直到今年6月才真正生效。申請人在填寫申請表格時，需提供使用超過五年的電話號碼、電子郵箱、國際旅行和驅逐出境紀錄等，這些社交媒體共列出20個流行的社交平台，包括中國的豆瓣、QQ、新浪微博、騰訊微博等，及美國的Facebook、Google+、Instagram、LinkedIn等。

日前有人認為，簽證新規給人「簡單粗暴」印象，質疑填寫社交媒體的用意；也有人認為雖然國務院聲稱是針對所有移民與非移民申請人，但在中美貿易關係緊張階段，更改美國簽證申請規定，明顯是想讓中國成為這項政策施壓的目標。不少中國網友更是相當不滿，紛紛在微博上留言，指出美國對中國不友善，叫大家別到美國旅遊。

不過本地移民律師以多年經驗，與專業分析此項新政，並有不同看法。

移民律師姜國棟表示，海外使領館自上周起開始使用新表格，雖要求民眾填寫社群媒體帳號，但是不要求查看隱密的訊息，相信他們只是用來查核申請者是否與恐怖分子有聯繫，他認為這對中國人影響並不大。

移民律師許俊良則說，國務院的相關要求，只要求申請人填寫過去五年所有使用過的社群帳號，但不需提供密碼，猜測用意是想了解民眾經常使用的帳號名稱，方便他們查詢是否涉嫌恐怖行動或犯罪行為。在社群帳號選項中，沒有「拒絕提供」的選項，建議民眾除非真的沒有社群帳號，否則千萬別填「不使用社交平台」，被查到有可能涉嫌詐欺，必須承擔後果。

被問及若有人忘記過去曾申請過的帳號該如何？帳號被盜又該如何呢？許俊良表示，目前政策並未對這些問題加以說明，不過此新政才出爐，估計美國會嚴格執行，呼籲民眾盡量據實以報。但也不諱言，由於新政才剛落實，目前還不確定有何等影響，但相信新政是為了查證民眾是否有涉及任何不法事件或恐攻。

根據美國聯邦公報，這項新法估計將有每年約1400萬名遊客以及71萬名移民受影響，包括遊客和留學生等，只有某些外交和官方簽證可獲豁免。另外，這項措施將不會影響以「旅行授權電子系統（ESTA）」免簽方式赴美的旅客。

申請美簽複雜化讓中國人抗拒入美 移民律師：新政對中國人影響不大
申請美簽複雜化讓中國人抗拒入美 移民律師：新政對中國人影響不大
分享

想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

影／漫天黃沙！沙塵暴襲擊德州西北 能見度降到零

2019-06-07 12:43

地鐵黃藍線維修 停車場降費率緩壅堵

2019-06-07 14:28

無人接駁車「奧力」 將進維州

2019-06-07 14:23

河濱掃蕩大麻 逮多名華裔

2019-06-07 14:18

非法種大麻 幫派聚集地 原住民保留地避責

2019-06-07 14:16

有片／對峙六小時 聖蓋博警匪槍戰 嫌犯遭擊斃

2019-06-07 14:14

河濱女子涉竊車案 被槍殺

2019-06-07 14:11

中國發布遊美警報 將衝擊美航空業與賭場

2019-06-07 14:07

研究：蓋監獄不影響周邊地產價值

2019-06-07 12:45

不懂英文者就醫 可要求提供翻譯 無需支付額外費用

2019-06-07 12:43

法拉盛金剛山餐廳欠薪案 店主上訴仍判賠

2019-06-07 12:41

費城地產稅減免額調升 每戶額外節稅約70元

2019-06-07 12:40

羊頭灣班森賀連2搶 警通緝嫌犯

2019-06-07 12:40

保障服刑移民權益 劉醇逸、魏普林聯手提案

2019-06-07 12:39

衛生局報告 亞裔耆老最易陷貧困 僅35%自認健康

2019-06-07 12:37

布碌崙非法按摩院查封又開 樓宇局籲舉報

2019-06-07 12:16

工資福利差太多 社區早教老師抗議

2019-06-07 12:12

流落街頭數日 布碌崙自閉症華男自行返家

2019-06-07 12:12

伊州長簽署新財年400億預算 7月1日啟動

2019-06-07 11:53

新英格蘭地區LGBTQ月活動 看過來

2019-06-07 11:49

波士頓團體 擬辦異性戀驕傲遊行

2019-06-07 11:46

勒鎮命案 孫紅岩涉殺妻 不准交保

2019-06-07 11:38

芝加哥中華會館：全心服務社區 無關政治

2019-06-07 11:38

密大校園中餐館 飄香32年熄燈

2019-06-07 11:37

芝加哥周末好去處 藍調音樂節 音符伴周末

2019-06-07 11:36

美國2024搶登月！「太空企業」列強馳援NASA？

2019-06-07 10:01

97歲老兵跳傘 重現75年前諾曼第那夜…

2019-06-07 00:38

兒血癌重生 他挑戰騎行接力宣導骨髓捐贈

2019-06-06 16:56

男子把前院整成納粹萬字 鄰居怕怕

2019-06-06 15:39

為何逃避兵役？川普：越戰又糟又遠

2019-06-06 14:24

販賣人口性侵未成年 墨西哥教會領袖被控26重罪

2019-06-06 14:04

與宜蘭結為姐妹市 馬州洛克維爾市議會通過

2019-06-06 12:59
看更多

熱門文章

川普又撂狠話！還可能對中國3000億美元產品加徵關稅

2019-06-06 15:59

比起閃嫁放浪兄弟 日網友更驚訝志玲姊姊這一點

2019-06-06 23:09

鎖匠都沒這麼厲害！塵封40年保險箱加拿大男子一次解鎖

2019-06-07 08:54

經濟學家：川普是「天才」！祭關稅是為明年勝選鋪路

2019-06-06 16:55

稀土戰反制美貿易戰？ 陸官媒說話了

2019-06-07 00:48

登聖母峰死訊創新高？近8成是便宜團 甚至還有假嚮導

2019-06-07 11:00

影／世上最輕、密度最小的固體 光照下近透明

2019-06-06 17:51

反擊華府吃虧論 陸商務部指美國其實賺很大

2019-06-06 18:18

93歲老兵暗示追求梅蘭妮亞 川普大器回應

2019-06-06 18:39

川普訪英期間 和這個人見面6次

2019-06-06 20:24

影／日女星籲廢上班穿高跟鞋規定 男官員三兩句否決

2019-06-06 17:57

貿易報復? 福特在中國合資公司遭重罰

2019-06-06 17:00

紐約油價墜入空頭市場

2019-06-07 01:41

美想推動取消中國大陸在WTO的「開發中國家」地位

2019-06-07 10:37

影／美國版「卡神」！他用十年累積千萬信用卡點數

2019-06-06 17:20

台灣躺著也中槍！美CBS新聞討論泰國犯罪 標題傻傻下錯

2019-06-07 11:27

專家：美中仍可望達協議

2019-06-07 01:26

貿易逆差沒這麼大？ 陸控美灌水逾6成

2019-06-07 00:48

二戰後殺最多人！德護士殺85病患 再被判無期徒刑

2019-06-06 21:15

經濟解析／川普貿易戰詭譎難測 亞洲光降息還不夠

2019-06-06 22:40

來源取代性低 稀土磁鐵可成中方貿易戰新武器

2019-06-06 20:19

洛杉磯機場大停電 三座航廈旅客苦等

2019-06-06 16:20

影／帥爸內建「嬰語翻譯機」 與寶寶對話劇情超起勁

2019-06-07 12:04

Uber超狂霸氣升級 紐約客戶下個月可直接叩直升機

2019-06-06 17:48

滿足川普、遏無證客 專家：墨國面臨「不可能任務」

2019-06-06 16:39

大陸停進美國黃豆 今年前4月降逾70%創新低

2019-06-06 16:34

中國可提供墨西哥的經驗：跟川普打交道要堅決不讓

2019-06-07 09:57

美國搞到WTO上訴機構快癱瘓 歐盟想設影子機構

2019-06-07 08:59

剖析咖啡價值鏈 咖啡農一杯咖啡賺不到1％

2019-06-06 17:36

商務部再重砲轟美 要談必須拿出誠意不惜採必要反制

2019-06-06 15:46

日本大雨首度發出4級警戒 廣島避難勸告22萬人

2019-06-07 12:37

影／美眾議員主張 美政府應供台薩德系統

2019-06-07 10:00

97歲老兵跳傘 重現75年前諾曼第那夜…

2019-06-07 00:38

97歲老兵重現當年 跳傘登陸諾曼第「跳得太完美」

2019-06-06 18:40

華為孟晚舟引渡案 明年1月開戰

2019-06-07 11:12

IBM 傳將裁員約1,700人

2019-06-07 12:27

因應貿易威脅 美採非常手段確保稀土供應

2019-06-06 16:44

前蘋果執行長建議：跟著賈伯斯這樣過生活

2019-06-07 14:52

因應貿易戰長期化 大陸辦展強化與中東歐國家經貿連結

2019-06-06 20:45

美股變便宜 投資人搶進

2019-06-07 01:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top