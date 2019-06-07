華人質疑填社交媒體帳號有針對性？ 律師：美簽轉嚴為查核恐怖分子

2019-06-07 14:17 世界日報 記者 世界日報 記者 謝雨珊 ／洛杉磯報導



申請美簽複雜化讓中國人抗拒入美 移民律師：新政對中國人影響不大 分享 facebook

美國國務院駐海外使領館近日推出簽證申請新規定，要求所有類別的移民和非移民簽證申請人，需在申請表上填寫過去五年曾使用的社交媒體與帳戶名稱，以及電子郵箱、電話號碼等信息，若提交的信息被查出失實將招致「拒簽」等嚴重後果，有人指出此舉是針對中國。但移民律師認為，該舉只是用來查核申請者與恐怖分子之間的聯繫，對中國人應該影響不大。

據悉，川普總統2017年3月在一份關於希望嚴格檢查來美的外國人法令中，提出這項指導方針，直到今年6月才真正生效。申請人在填寫申請表格時，需提供使用超過五年的電話號碼、電子郵箱、國際旅行和驅逐出境紀錄等，這些社交媒體共列出20個流行的社交平台，包括中國的豆瓣、QQ、新浪微博、騰訊微博等，及美國的Facebook、Google+、Instagram、LinkedIn等。

日前有人認為，簽證新規給人「簡單粗暴」印象，質疑填寫社交媒體的用意；也有人認為雖然國務院聲稱是針對所有移民與非移民申請人，但在中美貿易關係緊張階段，更改美國簽證申請規定，明顯是想讓中國成為這項政策施壓的目標。不少中國網友更是相當不滿，紛紛在微博上留言，指出美國對中國不友善，叫大家別到美國旅遊。

不過本地移民律師以多年經驗，與專業分析此項新政，並有不同看法。

移民律師姜國棟表示，海外使領館自上周起開始使用新表格，雖要求民眾填寫社群媒體帳號，但是不要求查看隱密的訊息，相信他們只是用來查核申請者是否與恐怖分子有聯繫，他認為這對中國人影響並不大。

移民律師許俊良則說，國務院的相關要求，只要求申請人填寫過去五年所有使用過的社群帳號，但不需提供密碼，猜測用意是想了解民眾經常使用的帳號名稱，方便他們查詢是否涉嫌恐怖行動或犯罪行為。在社群帳號選項中，沒有「拒絕提供」的選項，建議民眾除非真的沒有社群帳號，否則千萬別填「不使用社交平台」，被查到有可能涉嫌詐欺，必須承擔後果。

被問及若有人忘記過去曾申請過的帳號該如何？帳號被盜又該如何呢？許俊良表示，目前政策並未對這些問題加以說明，不過此新政才出爐，估計美國會嚴格執行，呼籲民眾盡量據實以報。但也不諱言，由於新政才剛落實，目前還不確定有何等影響，但相信新政是為了查證民眾是否有涉及任何不法事件或恐攻。

根據美國聯邦公報，這項新法估計將有每年約1400萬名遊客以及71萬名移民受影響，包括遊客和留學生等，只有某些外交和官方簽證可獲豁免。另外，這項措施將不會影響以「旅行授權電子系統（ESTA）」免簽方式赴美的旅客。