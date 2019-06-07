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有片／對峙六小時 聖蓋博警匪槍戰 嫌犯遭擊斃

2019-06-07 14:14世界日報 記者張宏／聖蓋博市報導

影音來源：記者張宏

聖蓋博市一名持槍男子6日在和警方對峙六小時後，被警方擊斃身亡，案發地位於聖蓋博Saxon道和Brighton路附近的民宅。這名持槍男子曾向警方開槍，雙方對峙數小時後，警方派出霹靂小組和機器人，最終嫌犯擊斃。警方表示並無華人涉案，但當地不少華人居民因封鎖而被困在外面。

聖蓋博市警方發言人Fabian Valdez表示，6日中午12時30分左右，警方接到報警電話，一名女子稱位於Brighton路2000號街區一處民宅發生家庭糾紛，有人持槍威脅。警方聞訊趕到現場，試圖和持槍男子溝通時，對方朝警方開槍。

在之後的數個小時，雙方處於對峙中，警方最初封鎖了10號公路San Gabriel大道和Del Mar街的西向路段，之後又將東西雙向全部封鎖，導致10號公路6日下午大塞車。因持槍男子一直在屋子內，警方為了保障周圍民眾安全，將周圍兩三個街區全部封鎖，有六架直升機一直在事發地點上空盤旋。

在下午5時後，陸續有洛縣警局霹靂小組（SWAT）、警犬K-9和消防員到案發地點，案發住宅因嫌犯在內縱火，冒出濃煙，根據空中拍攝影像，一名赤膊男子雙手各持有槍枝，從著火的房子裡跑出來，跑到鄰居家門廊，試圖找工具去撬開前門，之後又抱了一大捆煙火扔向鄰居的窗戶。在晚上7時左右，嫌犯終於被警方擊斃，身中數槍。

城市新聞社報導，嫌犯在跑進第二家住宅後，警方派出一架機器人，打破民宅窗戶，投進一枚煙霧彈。此時嫌犯手持一把霰彈槍出現在門口，舉槍向外瞄準。警方此時開槍擊斃嫌犯。

不少住在封鎖區的華人被困在外面數小時，不少人席地而坐。一名華人女性表示，她中午1時多離開家時這裡就被封鎖，下午3時左右回來還沒有解除封鎖，偏巧她父母後來出門時沒有鎖門，她被困在外面幾個小時了，想回家鎖門都被警方攔住。

一名華人男子也被困在外面數小時，他說，大家都想買華人區的房子，圖的就是治安好，結果花那麼多錢買的房子，社區並沒有很安全，真是得不償失。

聖蓋博警匪對決
聖蓋博警匪對決
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