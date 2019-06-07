非法種大麻 幫派聚集地 原住民保留地避責

2019-06-07 14:16 世界日報 記者 世界日報 記者 李雪 ／河濱縣報導



大麻掃蕩配稿 幫派和原住民保留地 分享 facebook

河濱縣警方5日大掃蕩安沙谷上百處大麻種植地，知情人士透露此地常年聚集眾多幫派非法種大麻，以原住民保留地的自治權為擋箭牌，避開執法。合法業者認為，因該縣最近通過漢麻合法化，開始正規申請步驟，因此要掃蕩非法以「殺雞儆猴」。因此掃蕩早有風聲傳出，許多不法分子已跑路，只有幾名華裔和越南裔被捕。

安沙市附近的卡惠拉保留地（Cahuilla Reservation）有1.8萬多英畝。一位不願透露姓名的華裔業者透露，這片原住民保留地是許多黑幫種植非法大麻的聚集地，圈內常稱這裡出產的大麻叫「山貨」。這裡的非法種植者基本都有黑幫背景，但也來自不同族裔，白人、西語裔、亞裔、俄羅斯幫派都有。

這位業者表示，亞裔幫派中，如越南裔、廣東、潮州等來美國較早的移民，通常不會在社區租房子做大麻屋，想要種非法大麻的話便會找渠道去「山上」種大麻。因保留地有自治權，地方執法部門難以管轄，加之此地山路蜿蜒，掃蕩行動難度高，導致此地成為南加州「金三角」一樣的存在。

此次安沙谷的掃蕩行動也獲得陸軍國民警衛隊協助，開出HH-60鋪路鷹（HH-60 Pave Hawk）直升機來收繳植物。在河濱縣警對此次行動的感謝名單上，除了周邊多縣的執法部門，也包括聯調局（FBI）、聯邦緝毒局（DEA）等，以及該縣的幫派執法小組。縣警局巡官Albert Martinez表示，這次掃蕩的都不是家族式（mom-and-pop）的種植者，皆是專業種植。

這位業者還表示，由於最近河濱縣通過漢麻（hemp）合法種植法案，開始接受合法業者申請，因此有意要掃蕩非法業者「殺雞儆猴」。這片區域其實大約有2000戶都在種大麻，不過上周便有風聲說河濱縣執法單位要掃蕩，因此一些人提前跑路。這次行動被捕者大多是亞裔，看起來不通英文，恐怕是未提前聽到消息。

據當地媒體2015年的一篇報導，執法部門當年7月對安沙谷地區的一次掃蕩中，也同樣收繳上萬棵大麻植物，逮捕的13人大多為西語裔，不少都來自安沙谷和卡惠拉印第安保留地（Cahuilla Indian Reservation）。

根據美國法律，原住民保留地有自治權，法律不同於周圍地區，大多開設博彩業吸引遊客，而據原住民網站500 Nations的資訊看來，大麻業和博彩業一樣是其重要產業。2014年的一份聯邦備忘錄更明確指出，在大麻相關法律上，聯邦的不干擾政策應落實至50州。

但2018年美聯社報導，由於加州大麻合法化，加州大麻控制辦公室（BCC）將原住民保留地也一視同仁，要求必須經過同樣步驟的申請執照才可繼續運營。當時加州美國原住民大麻協會便警告州府，這些部落將行使自己的固有主權。美聯社的報導稱，州府和部落之間的和解可能需要很長時間。

河濱縣警局在聲明中表示，該縣許多合法業者都獲得種植大麻的許可，這些企業妥善處理了廢棄物並遵循法律程序，非法種植大麻則對環境和社區有害。

華裔醫用大麻業者Andy Huang說，此次警方掃蕩行動是伴隨著上月河濱縣通過漢麻合法化，合法申請開始，「先有立法才能執法」，當局也才有經費進行大規模行動。他表示，一些非法種植，貪快、貪大，出產的產品也無檢測，可能有危險，對消費者也有害。