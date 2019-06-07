河濱掃蕩大麻 逮多名華裔

2019-06-07 14:18 世界日報 記者 世界日報 記者 李雪 ／河濱縣報導



完整版主稿 河濱大麻掃蕩 分享 facebook

河濱縣警方5日對安沙谷（Anza Valley）一處山地進行大規模掃蕩，繳獲了市價1億8900萬元的大麻植物，以及一些武器，被逮捕的人當中有多名華裔。知情人士透露，此地區如南加州的「金三角」，是各族裔幫派聚集種大麻的區域。

河濱縣警6日官方發布消息稱，這次掃蕩共出動約700人手，搜查了安沙谷近120個非法種植大麻地點，收繳一些武器，包括17枝步槍和十枝手槍，繳獲14萬877株大麻植物，約市價1億8900萬元，此外還有3037磅正在處理的大麻，共廢棄了70噸植物。

警方目前公布了被捕的八人名單，其中至少三名華裔，三名越南裔。但未知此八人是否就是警方逮捕的所有人。

被捕嫌犯包括48歲羅斯密居民蔣國勇（Guoyong Jiang，音譯），被控共謀罪；44歲安沙市居民鄭德輝（Dehvi Zheng，音譯），被控非法種植大麻；66歲阿關加（Aguanga）居民張富（Fu Cnang，音譯），被控共謀罪；31歲安沙居民林真福（Zhenfu Lin，音譯），被控非法種植大麻罪。

越南裔嫌犯包括來自奧克蘭（Oakland），61歲的Quynn Hoang和64歲的Tieu Hoang，被控共謀罪；來自Hemet的63歲Hien Dinhnguyen，被控非法種植大麻罪。另有來自墨西哥、33歲的Felix Hernan，被控逃亡罪（fugitive）。

警方表示，該局近期接到許多犯罪案件，包括謀殺、盜竊、搶劫、綁架，偷水偷電等，都與非法種植有關，因此展開行動。

據當地媒體報導，警方5日行動前一晚的午夜時分，河濱縣安沙地區的消防站門口被人拋棄了一具男屍。警官Michael Vasquez表示當時無人目擊，被殺者多處受傷。雖然警方未正式公布此事件與大麻掃蕩行動相關聯，但多家主流媒體都一併提及。