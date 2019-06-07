無人接駁車「奧力」 將進維州

2019-06-07 14:23 世界日報 記者 世界日報 記者 張筠 ／維州報導



首輛全自動駕駛接駁車將進維州 尖端科技服務阿靈頓 分享 facebook

一輛自動駕駛的接駁公車將於19日從馬州的國家港灣(National Harbor)進入維州阿靈頓，在阿靈頓國家公墓附近的Myer-Henderson Hall景區服務民眾，這將是維州景區首次使用自動駕駛接駁車。

該自動駕駛接駁車名為「奧利」(Olli)，能載八名乘客，是一輛完全不用汽油的電動車，只要到達固定起點，「奧利」就能進入自駕系統，有雷達和GPS定位系統引導，且車頂前方有一個能偵測360度環境的監控器，車內也裝有人工時事監控，確保「奧利」安全完成設計好的路線。

「奧利」由Local Motors公司製造，其母公司LM Industries副總裁沃森內爾(David Woessner)表示，「奧利」是一輛全自動駕駛的低速車輛，外型輕巧，「有人說它像一個可愛的烤麵包機」，「奧利」的自駕系統完善，會遵守交通規則，遇到「Stop」標誌、十字路口或行人穿越時，都會自動停下，「車內還有語音系統，可與乘客對話，推薦景區有名餐廳，甚至根據天氣預報提醒乘客帶雨具。」

目前「奧利」仍在國家港灣區域服務，在一條1.3哩的觀光路線上接送特邀嘉賓，共有十輛，沃森內爾表示，未來將延長服務路線，計畫覆蓋整個國家港灣，連接不同功能的生活區域，並開放給更多民眾使用，讓民眾體驗新科技，不僅能幫助遊客熟悉環境，更能給當地民眾帶來便利。

「奧利」將於19日進入維州阿靈頓附近的Myer-Henderson Hall試行三個月；維州鐵路和公共運輸部公共交通主席德布爾(Jennifer DeBruhl)表示，自動駕駛車將先進技術運用到服務大眾的實用領域，讓阿靈頓成為一個更便利的城市；若該自駕車運行良好，未來將拓展此技術到普通公車和火車等，節省人力也有助緩解交通壅堵，減少交通事故傷亡。