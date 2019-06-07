地鐵黃藍線維修 停車場降費率緩壅堵

2019-06-07 14:28 世界日報 記者 世界日報 記者 張筠 ／維州報導



華府地鐵黃藍線維修 亞歷山卓自行車使用大增 市府降停車費緩交通壅堵 分享 facebook

華府地鐵黃、藍線部分車站關閉已將近兩周，民眾通勤時間拉長，上下班高峰等車時間最多比平時多30%，亞歷山卓市自行車使用率比往年大增，市府也降低停車費，增加公共接駁車線路，以緩解交通壅堵。

華府地鐵黃、藍線雷根國家機場(Reagan National Airport)以南的車站自5月底開始長達106天的關閉，以進行月台維修和系統升級；在經歷第一周的「交通大亂」後，第二周的交通情況明顯有所好轉。

根據市府統計，亞歷山卓市每天有將近7000人乘坐通往地鐵藍線的接駁快車，且有成千上萬的遊客和民眾乘坐渡船(water taxi)從華盛頓特區的港灣到亞歷山卓市老城，騎自行車的人數也明顯增多，波多馬克大道(Potomac Avenue)的自行車道使用率比去年同期增長了80%。

亞歷山卓市將老城景區(Old Town)的車庫和停車場費用也調低，鼓勵將車輛停入車庫，減少街邊停車，維持交通順暢；目前該區域不少車庫，周末及工作日的下午5時後，停車費用一律2元，延續到9月8日地鐵重新啟用，此前不少車庫和停車場在該時段的費用為每小時2.5元，最高收費5元。

市府統計，亞歷山卓市區南北向道路早高峰時段的通勤時間比平時多15%-30%，而晚高峰的壅堵情況較嚴重，通勤時間比往常多30%以上。市府表示，壅堵並非完全由地鐵關閉造成，亞歷山卓市本來就有多條道路在維修施工，地鐵關閉只是加劇通勤問題。