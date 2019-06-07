布碌崙非法按摩院查封又開 樓宇局籲舉報

2019-06-07 12:16 世界日報 記者顏潔恩／紐約報導



非法按摩院查封後又重開 民眾可向樓宇局舉報違規 分享 facebook

布碌崙(布魯克林)班森賀華社非法按摩院猖獗，儘管警方多次執法取締，但不久後店家又重開持續非法交易；布碌崙華人社區服務中心6日邀請第11社區委員會代表、62分局警員出席會議，鼓勵民眾積極舉報，通過市樓宇局(DOB)開出違規罰單的方式，杜絕社區的非法按摩院。

第11社區委員會區經理Marnee Elias-Pavia表示，該社區兩年半前非法按摩院十分猖狂，最後社區委員會與政府機構合作，終於成功關閉近30家非法按摩院。

Elias表示，根據法律，按摩店需取得紐約州執照才能合法經營，而且按摩店必須先通過樓宇局規定的空間標準規格等其他要求，才能獲得批准執照；而非法按摩店大多未進行這項程序，因此民眾可向執法人員舉報非法店面，樓宇局人員前往審查時一旦發現違規，就會向經營者或房屋業主開出罰單。

Elias說，收到罰單的民眾必須出席聽證會，向法官詳細解釋情況，這樣一來便無法隱藏實情，日後難以持續經營非法按摩店；她也說，有些業主出租店面時根本不知道租客將做何用途，也從來不過問，但在可能收到違規罰單的前提下，業主以後出租時就會多加注意。

62分局華裔警員周文漢表示，由於擔心居民的生活質量受到嚴重影響，該局長期嚴打非法按摩店，過去兩個月內僅是在班森賀地區，就逮捕涉嫌推銷賣淫的八個人。

周文漢說，可惜這些非法經營者經常在關閉店面不久後又重開，還會運用手段企圖瞞過市警，比如關掉顯示營業的招牌燈光，私下卻繼續經營；警方表示，居民一定要與執法人員合作，時常提供消息和舉報這些非法按摩院，讓當局及時採取行動，才能真正杜絕亂象。