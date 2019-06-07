流落街頭數日 布碌崙自閉症華男自行返家

2019-06-07 12:12 世界日報 記者 世界日報 記者 黃伊奕 ／紐約報導



流落街頭數日 自閉症華男自行返家 分享 facebook

布碌崙(布魯克林)8大道一名患有自閉症的34歲華裔男子江愛良(Ai Liang Jiang，音譯)，之前離家後失聯，華社民眾相互轉告、一同尋找，6日江愛良自行回到家中，儘管經歷了三日的餐風露宿，好在最終平安歸來。

江愛良的姐姐在6日清晨公布了這個好消息，她表示，江愛良過去三天裡一直露宿街頭，因為患有自閉症，不知如何回家，加上身上也沒錢，因此一直挨餓，好在最終他能憑藉自己的努力回到家中；她感謝民眾幾天來的幫助和支持。

江愛良的姐姐表示，2日江愛良拿著十元離開家中，乘坐地鐵去了華埠東百老匯，身上的錢花完後，不知道如何才能回到家中，只能在曼哈頓下城的南街碼頭待了一晚上。

之後江愛良步行至布碌崙大橋，想走回家，但是又在大橋附近走錯方向，最後看到了R車地鐵，本想乘坐地鐵回到布碌崙，但是卻不幸又坐反了方向；加上江愛良患有自閉症，不願意與人交談求助，讓回家的路變得更加艱難。

江愛良過去三天內遇到過好心人幫助，他在一戶人家門前避雨時，對方見他可憐，給他提供了水喝，而他在休息一番後，成功混入地鐵站，坐上正確方向的R車，回到布碌崙59街站，再步行返家。

據悉，江愛良是在2日中午從布碌崙9大道交56街家外出後失聯，家人發現後立即出動尋找，同時報警求助，但是一直無法獲得其下落；警方在4日發布尋人啟事，希望民眾提供線索；不少民眾看到尋人啟事後也不斷轉發，希望大家齊心協力、幫助江愛良回到家中。