法拉盛金剛山餐廳欠薪案 店主上訴仍判賠

2019-06-07 12:41 世界日報 記者 世界日報 記者 金春香 ／紐約報導



亞美法律援助處(AALDEF)6日宣布，此前被餐廳員工告上法院的一家亞裔餐館業主，日前在聯邦第二巡迴上訴法院獲得不利判決，上訴法院決定維持此前紐約南區聯邦法院的判決結果，判定餐館業主非法拖欠工資並試圖通過轉移財產以逃避歸還欠薪，接下來將拍賣房產償還267萬元工資。

根據法庭文件，位於紐約法拉盛的金剛山餐廳(Kum Gang San)的11名員工於2014年6月將韓國餐廳老闆柳志誠(Ji Sung Yoo)告上法庭，稱他們每天工作超過16小時，沒有加班費，且時薪未達紐約州最低工資標準；他們還稱餐廳老闆要求他們在歇班日到紐約市外的農場摘菜，去老闆家門口鏟雪等。

柳志誠此前在曼哈頓韓國城也經營過金剛山餐廳，該餐廳從1997年營業至2014年左右，因無法負擔租金而歇業，2005年起被州勞工廳調查，發現其拖欠員工薪水，且未把餐廳收入和支出正確記錄在案，2010年州勞工廳要求餐廳向66名工員支付欠下的195萬元工資；法拉盛金剛山餐廳則於2010年被罰款4000元，原因是違反童工法。

柳志誠曾於2015年5月在法拉盛金剛山餐廳內召開記者會，對當時紐約南區聯邦法院要求他支付267萬元欠薪的判決以及被眾多韓裔員工告上法庭表示痛心，難以接受「韓國人告韓國人」，並稱這起官司中唯一獲利的就是律師，批評一些律師樓聲稱提供免費服務，但實際上收取很高律師費。

之後柳志誠繼續上訴，並將位於皇后區、曼哈頓和布碌崙(布魯克林)的三處房產轉移到妻子和兩個孩子名下，以期避免支付欠款；本月3日第二巡迴上訴法院的判決書顯示，決定維持此前南區法院的判決結果，柳志誠需支付267萬元欠薪。

亞美法律援助處律師金柏寧(Ken Kimerling)表示，上訴法院的判決對那些違反勞工法、剝削員工的雇主來說是一個警告，就算試圖逃脫懲罰，法律不會放過任何人，會要求雇主償還虧欠員工的款項，如今柳志誠和家人可能要失去住宅以償還欠下的工資，他們位於布魯克林的住宅將於12日拍賣出售。

柳志誠一家因藐視此前法庭判決結果、未歸還欠款，須在本月19日出席聽證會，原告員工仍持續要求柳志誠償還欠款。本報6日致電金剛山餐廳，接電話者說老闆和經理都不在，無法回覆。