工資福利差太多 社區早教老師抗議

2019-06-07 12:12 世界日報 記者 世界日報 記者 和釗宇 ／紐約報導



工資比公立早教教師差太多 社區早教教師集會抗議 分享 facebook

逾200名來自社區日托和早教機構的教師，6日在市教育局門前集會，要求市長白思豪(Bill de Blasio)在新財年預算中增加給社區日托和早教機構的撥款，消除社區日托和公立日托的教師工資差距，多位民選官員也到場聲援；華策會旗下的日托中心教師表示，她們用工低資做著比公立日托教師更多的工作已近20年，提高工資刻不容緩。

白思豪和教育總監卡蘭扎此前大力推行免費學前班(Pre-K for All)和三歲至學前班免費上學的「3-K for All」項目，而數據顯示，60%的免費學前班坐席是由社區日托和早教機構提供的；但是社區早教機構教師和公立早教機構教師的工資差距高達每年1萬5000元至3萬5000元，讓許多社區早教機構教師流失嚴重。

社區早教機構維權組織「Campaign For Children」等70餘個非營利早教組織今年4月曾發信教育局要求提高待遇但未獲回應；該組織並表示，白思豪此前提出的行政預算中，撥給社區早教組織的資金嚴重不足。

6日的集會有超過200名社區日托和早教機構的教師參加，在現場手舉標語高喊口號；市議長張晟(Corey Johnson)、市主計長斯靜格(Scott Stringer)、曼哈頓區長高步邇(Gale Brewer)、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)及多名市議員站台支持。

張晟表示，社區早教教師的工資問題已經存在太久，在新財年預算中，為社區早教機構撥款是本次預算協商的頭等大事，「我們將為所有社區早教教師爭取應得的工資」；市議會教育委員會主席崔馬克(Mark Treyger)則保證，如果社區早教教師工資問題無法在預算中解決，就絕不會通過市長提出的預算。

參加集會的華策會早期幼教中心主任李陳翠芳表示，華策會旗下的六個早教中心有近250個坐席及近50位教師，許多教師都是憑著使命感，在極低的工資水平下堅持崗位，卻一直未得到應有的幫助，這讓許多教師失去了熱情而離職。

李陳翠芳說，社區早教教師的起薪是4萬6000元，不及公立早教教師的5萬元，而且公立教師薪資每年上漲，社區教師的工資卻原地踏步；社區早教機構的每個坐席成本為9000元，公立的成本是社區的兩倍，「這也是市長為什麼敢推行全面免費早教，因為只要我們的成本更低，市府就能將更多坐席分給社區機構。」

在華策會旗下松柏日托中心擔任早教教師十年的斯卡瑞維奇(Mary Sikarevich)表示，他喜歡孩子，在早教領域工作30年，社區早教機構教師的工作量比公立教師大，每天工作超過十個小時，福利和工資更遠低於公立早教機構。

斯卡瑞維奇也說，「 物價一直上漲，但我們的工資卻連續八年不變，未來很難維持生計，再這樣下去，恐怕我對教育的熱情將會耗盡；教師全心全意照顧孩子，但我們的需求也應有人關心。」