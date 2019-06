研究:蓋監獄不影響周邊地產價值

2019-06-07 12:45 世界日報 記者 世界日報 記者 洪群超 /紐約報導



司法改革獨立委員會報告:建監獄對周邊房產價格和犯罪率無影響 分享 facebook

擔綱紐約市司法改革和城區監獄計畫藍圖的司法改革獨立委員會(The Independent Commission on New York City Criminal Justice and Incarceration Reform),6日發表分析報告,指出監獄設施並不會給周邊地產價值和社區安全帶來任何影響。

這份名為「更公正的紐約市:拘留設施周邊犯罪率和房產價值分析」(A More Just NYC: NYC Detention Facilities: Crime Rate and Property Value Analysis)報告,分析了過去十年間、全市已有拘留設施周邊超過1萬筆地產交易和超過50萬份市警罪案報告。

報告指出,全市目前除了雷克島監獄(Rikers Island)外,於除史泰登島外的四個城區共有11個拘留設施,分屬市、州和聯邦管轄;而在離這些設施步行五分鐘範圍內,居住超過15萬8000人,十分鐘步行範圍內居民則超過43萬人。

報告特別研究了在2012年重開的布碌崙拘留中心(Brooklyn Detention Complex)和2002年關閉的皇后區拘留中心(Queens Detention Complex),對比監獄設施的存在對周邊地產價值及社區安全產生的影響。

報告得出結論指出,這些監獄設施存在與否,和地產價值及社區安全沒有任何關係。布碌崙拘留中心2012年重開後,周邊地產價格沒有因此而下跌;皇后區拘留中心在2002年關閉後,周邊房價雖然上漲,但符合皇后區整體的房地產上漲趨勢,不是因監獄關閉所產生的意外。

報告也指,現有11處拘留設施周邊犯罪率和整個區域的犯罪率沒有差別,並不更突出;而2012年布碌崙拘留中心重開,周邊犯罪率沒有隨之增加,而2002年皇后區拘留中心的關閉,也沒有讓其周邊犯罪率立即低於其他區域。

該委員會在上月還曾出台一份民調,指出紐約市民中59%支持永久性關閉雷克島監獄,並取而代之在曼哈頓、布碌崙、皇后區和布朗士設立城區監獄,其中22%的受訪者屬於「強烈支持」。