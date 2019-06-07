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保障服刑移民權益 劉醇逸、魏普林聯手提案

2019-06-07 12:39世界日報 記者牟蘭／紐約報導

皇后區的州眾議員魏普林(David Weprin)與州參議員劉醇逸6日聯合宣布，已向州參眾議會提出聯邦移民和海關執法局監督法案(Immigration and Customs Enforcement Oversight Act)，該法案將保護紐約州被拘留的移民在服刑期間享有合法權益，並禁止在未經相關法律批准的情況下使用公共資源在全州擴建或新建監獄。

該法案由州魏普林與劉醇逸共同在兩會提出，以支持人權組織國際特赦組織(Amnesty International)；法案中要求拘留移民的監獄要為拘留者提供應享有的合法權益，並禁止州府在未經相關法規批准情況下，挪用基金與資源新建或擴建移民拘留所。

作為州眾議會監獄委員會主席，魏普林表示，紐約市民了解並認可移民價值，反對聯邦移民和海關執法人員漠視來美尋求幫助的難民合法權益，「這些為追求更好生活而來美打拚的移民，用他們的力量對國家做出貢獻」。

魏普林表示，該法案將向民眾傳達，紐約州不同意聯邦政府對待移民的暴行，並希望該法案盡快在州眾議會和參議會通過。

劉醇逸表示，聯邦移民和海關執法局不斷蔑視法律，並未考慮移民的基本權益；他說，「紐約州必須立法，以減少這種濫用公共資金與現有資源，用來新建或擴建移民監獄的行為。」

人權組織國際特赦組織代表戴河(Sheetal Dhir)表示，該組織強烈反對川普政府攻擊政治庇護者、難民以及其他移民的行為，並指責聯邦政府漠視這些移民者權宜且濫用納稅人資金。

魏普林、劉醇逸反對移民監獄在紐約州擴展
魏普林、劉醇逸反對移民監獄在紐約州擴展
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