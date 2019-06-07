不懂英文者就醫 可要求提供翻譯 無需支付額外費用

2019-06-07 12:43 世界日報 記者 世界日報 記者 顏嘉瑩 ／紐約報導



住院不懂英文 病患可要求提供語言翻譯 分享 facebook

部分華人因英文不佳，總擔心看病時無法和醫生溝通、聽不懂醫生解釋病況；非營利機構Healthcare Choices NY董事賴櫟元6日受訪時表示，許多華人耆老因為不了解自己在醫院的權利而害怕就診或住院，因不諳英語而發生的問題更常見，其實病患就醫時可向醫院要求翻譯，不論公私立醫院皆可，且不需支付額外費用。

由美東華人社團聯合總會主辦、紐約華人總公所協辦的健康系列講座6日在曼哈頓華埠舉行，主講人賴櫟元以出院事項為主題進行演講；他表示，華人社區因不了解醫院狀況，導致大家害怕到醫院就診，希望藉由講座讓社區更了解醫院系統，以及病患在醫院的權利，鼓勵民眾不需害怕到醫院看病。

賴櫟元說，不少耆老不會說英文，到了醫院更無法用英文向醫生解釋病況，但其實不論是公、私立醫院，病患都有權利可提出要求翻譯或是透過電話翻譯，且該項服務不需額外支付費用。

另外，有些耆老住院後，因家裡無人可提供照顧，醫院會將病人送至療養院；賴櫟元說，他遇過一名90多歲的耆老，醫院未先詢問就將他送到位於皇后區的療養院，「但如果病患不同意或不喜歡，都可向醫院或療養院要求轉院，除非病患情況特殊，只能在某家醫院或療養院治療。」

醫療保險也可影響病患出院的安排，賴櫟元表示，若病患同時擁有紅藍卡和白卡是最好的，去任何療養院都可以，甚至可能從短期轉為待在療養院超過100日的長期治療；若僅持有白卡，就只能選擇在醫療網內的療養院；僅有紅藍卡雖然選擇性較僅持有白卡多，但只能適合短期康復治療，無法選擇長期。