衛生局報告 亞裔耆老最易陷貧困 僅35%自認健康

2019-06-07 12:37 世界日報 記者 世界日報 記者 洪群超 ／紐約報導



市衛生局6日發表「紐約市年長者健康」(Health of Older Adults in New York City)報告，指出65歲以上耆老中，亞裔和西語裔最容易陷入貧困，超過四分之一亞裔耆老生活在聯邦貧困線下；而且只有35%的亞裔耆老認為自己的身體屬於健康。

市衛生局發表的報告顯示，65歲以上長者已占全市人口的13%，達110萬人，預計將在2040年增長到141萬人；全市長者中，白人占最多數，達44%，排名第二的非洲裔占22%，西語裔則為21%，亞裔占12%。

而全市有49%的長者是出生在外國的移民，來自130多個國家，使用超過90種語言；移民長者中，人數最多的是來自中國，占12%，其次為多明尼加(Dominican Republic)。

報告指出，65歲以上的耆老中，亞裔和西語裔是最容易陷入貧困的人群；全市26%的亞裔耆老和27%的西語裔耆老生活在聯邦貧困線下，而非洲裔耆老貧困率為19%，白人則為17%。

移民耆老的貧困率也高於美國出生者；外國出生的65歲以上長者中，25%生活在貧困線下，但美國出生長者的貧困率只有17%。

報告也顯示，全市32%的65歲以上長者獨居，但移民社區的長者獨居率遠低於美國出生者；美國出生的長者41%自己住，移民長者中只有24%獨居，而亞裔長者獨居的比率最低，僅為14%，遠低於其他族裔。

其中，50%的亞裔長者和下一代住在一起，甚至三世以上同堂；全市20%的65歲以上長者要承擔照顧孫輩責任，但亞裔耆老在這方面的比率最低，只有15%的亞裔耆老要照顧未成年孫輩，而非洲裔耆老中23%要照顧孫輩，西語裔中的比率為22%，白人也有16%。

報告也指出，調查顯示全市57%的65歲以上長者自認為健康，比率最高的是白人，達69%，其次是非洲裔，為64%；但只有35%的亞裔耆老認為自己身體健康，西語裔耆老中的比率最低，為34%。