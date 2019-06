衛生局報告 亞裔耆老最易陷貧困 僅35%自認健康

2019-06-07 世界日報



市衛生局6日發表「紐約市年長者健康」(Health of Older Adults in New York City)報告,指出65歲以上耆老中,亞裔和西語裔最容易陷入貧困,超過四分之一亞裔耆老生活在聯邦貧困線下;而且只有35%的亞裔耆老認為自己的身體屬於健康。

市衛生局發表的報告顯示,65歲以上長者已占全市人口的13%,達110萬人,預計將在2040年增長到141萬人;全市長者中,白人占最多數,達44%,排名第二的非洲裔占22%,西語裔則為21%,亞裔占12%。

而全市有49%的長者是出生在外國的移民,來自130多個國家,使用超過90種語言;移民長者中,人數最多的是來自中國,占12%,其次為多明尼加(Dominican Republic)。

報告指出,65歲以上的耆老中,亞裔和西語裔是最容易陷入貧困的人群;全市26%的亞裔耆老和27%的西語裔耆老生活在聯邦貧困線下,而非洲裔耆老貧困率為19%,白人則為17%。

移民耆老的貧困率也高於美國出生者;外國出生的65歲以上長者中,25%生活在貧困線下,但美國出生長者的貧困率只有17%。

報告也顯示,全市32%的65歲以上長者獨居,但移民社區的長者獨居率遠低於美國出生者;美國出生的長者41%自己住,移民長者中只有24%獨居,而亞裔長者獨居的比率最低,僅為14%,遠低於其他族裔。

其中,50%的亞裔長者和下一代住在一起,甚至三世以上同堂;全市20%的65歲以上長者要承擔照顧孫輩責任,但亞裔耆老在這方面的比率最低,只有15%的亞裔耆老要照顧未成年孫輩,而非洲裔耆老中23%要照顧孫輩,西語裔中的比率為22%,白人也有16%。

報告也指出,調查顯示全市57%的65歲以上長者自認為健康,比率最高的是白人,達69%,其次是非洲裔,為64%;但只有35%的亞裔耆老認為自己身體健康,西語裔耆老中的比率最低,為34%。