芝加哥周末好去處 藍調音樂節 音符伴周末

2019-06-07 11:36 世界日報 記者陳曼玲／芝加哥報導



喜愛藍調音樂的人不想錯過的芝加哥藍調音樂節(Chicago Blues Festival)，是由芝加哥文化事務局舉辦的年度音樂盛會，今年這場免費音樂節將從7日到9日舉行，活動中除藍調音樂外，還有靈魂樂(soul)、節奏藍調(R&B)、搖滾、嘻哈等音樂演出，地點在千禧公園(Millennium Park)，詳細節目表及時間，請上網：https://is.gd/0DvAvU。

大型圖書展 盡享閱讀樂

由非營利組織「近南方計畫董事會」(Near South Planning Board)籌辦的中西部最大型戶外文學出版活動─第35屆的印刷節(Printers Row Lit Fest)，8、9日兩天推出，預計吸引超過10萬名愛書人參與，活動將有100多位作家、表演者參加，還有逾百家書商提供各類書籍，活動內容還包括寫作研討會、作者演講等，地點在介於威爾斯大道(Ida B. Wells parkway)與波克街(Polk St.)間的迪爾朋街(Dearborn St.)，詳情可上網：www.printersrowlitfest.org。

一級方程式賽車 開進芝球場

一級方程式賽車芝加哥節(Emirates F1 Chicago Festival)8日將在新士兵球場(Soldier Field)登場，當天有F1專業賽車手表演賽車，晚上還有知名藝人的音樂演唱會，詳細容可上網：www.F1.com/festivals。