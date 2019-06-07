芝加哥中華會館：全心服務社區 無關政治

2019-06-07 11:38 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ／芝加哥報導



中華會館：服務對象九成來自中國 全心服務社區 無關政治 分享 facebook

由於近來籌款興建芝加哥中華會館服務中心大樓過程中，有部分人士、組織指稱該機構有特殊政治目的而阻擋他人捐款，黃于紋與多位會館前任主席6日澄清，中華會館成立宗旨在團結僑胞、發展僑務、共謀華人福利、促進中美友誼、闡揚祖國文化、提倡公益及舉辦慈善事業，「從來都不是政治團體」。

她說，每天進出中華會館，參加耆老餐、辦理車卡、協助回覆陪審團信件、中華中文學校、英文班、健身操、唱歌班、太極與卡拉OK等計畫、活動的人數，平均逾700位，其中九成都是來自中國，其他從香港來的約占4.5%，台灣來的不到1%，其他地方則有0.7%，「數據不會說謊，中華會館屬於社區，也以服務社區為最主要宗旨。」

黃于紋說，歷經多時的中華會館改建中華會館服務中心大樓計畫，目前進入緊鑼密鼓籌款階段，「工程要早日開始必須仰賴社區的支持」，黃于紋與伍健生、梅國斌、陳達偉等多位會館前主席6日齊聲號召大家踴躍捐款，一起讓屬於社區的會館各項服務擴大、深化，同時也讓老人公寓順利落成，抒解華埠老人住屋不足的困境。

此外，有人以掛青天白日滿地紅的旗子，而對中華會館提出質疑，梅國斌表示，青天白日滿地紅是國父孫中山創建的中華民國國旗，中華會館成立百年來，一直信奉孫中山三民主義從來沒有改變，「利用旗幟阻擋有利華埠社區的建設，不僅不合理且對社區發展有害無利」。

黃于紋說，以每天只要支付1元就能享用營養午餐的芝城中華會館「耆老餐」為例，現在參與人數多達450位，不僅是會館最受歡迎的服務項目之一，也是芝加哥市府在南華埠唯一合作提供此服務的單位，因應人口老化，社區需求逐年成長，擴建餐廳列入改建會館大樓的主要項目之一。

她提到，過去數十年來，周一到周五的中午時段，每天都有幾百位耆老到會館用餐，11位廚房工作人員每天一早就到場進行各項準備，「全部餐食都是現煮，且符合芝加哥老人局的營養要求標準」。

黃于紋說，這項服務是與芝加哥市府「家庭與支持服務」(Family and Support Services)部門共同合作的「黃金用餐計畫」(Golden Diner Program)，凡年滿60歲者，就可以報名享用價廉物美營養午餐，這些項目充分證明「服務社區是會館最大宗旨」。