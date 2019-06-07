伊州長簽署新財年400億預算 7月1日啟動

2019-06-07 11:53 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ／芝加哥報導



伊州長簽署 新財年400億預算案7/1啟動 分享 facebook

伊利諾州州長普立茲克5日在州參眾議員見證下，簽署通過新會計年度400億預算案，這也是過去四年來，州府預算案首度順利在7月1日新財年開始前過關。

新預算中的花費金額，將比今年會計年度的開銷，多出10億元，而教育將增加最多撥款，包括從小學到高中、社區大學及州立大學，都是新財年州府將增加撥款的重點。

其中小學到高中將增撥3億7900萬元，比去年核定的增撥標準2900萬元還高出許多；此外也將提高撥款1億5000萬元作為高等教育經費，其中包括5300萬元給公立大學，另外1400萬給社區學院，以及5000萬元資金將提供給低收入學生。

因人力不足導致救援延遲的伊州兒童與家庭服務廳(Department of Children and Family Services)，將獲得增撥8000萬元，作為增聘至少300位員工經費。

新預算案也編列了2億3000萬元興建全新的昆西退伍軍人之家(Quincy Veterans Home)，另外還將提供2100萬元設立芝加哥退伍軍人之家(Chicago Veterans Home)。

增加提撥2900萬元，做為鼓勵州民踴躍參與人口普查之用；新預算案也將資助伊利諾州州警的警員課程。

包括州參眾議會的177名議員，新年度也將獲得1600元的加薪。

至於上述這些多出的經費從何而來？普立茲克5日簽署的預算案指出，將從「從更多網路賣家收取銷售稅」、「增列保險公司新稅」、「對境外收入增收州稅」，以及「娛樂大麻合法化後的潛在稅收」等方面獲得新財源。

此外，新預算案也推出「稅收赦免」(tax amnesty)計畫，希望回收更多積欠稅金，該計畫規定，凡2011年6月30日到2018年7月1日拖欠州府稅款者，可在不需繳納罰款的情況下繳清欠稅。

伊州第2區州眾議員馬靜儀5日也出席了這場簽署儀式，她表示，新預算案包括了通過累進式稅率列入明年公投，她說，累進式所得稅率將讓選區內的一般民眾與小企業受惠，且新稅制施行將可緩解中產階級的負擔，同時又可讓大家最重視的教育項目，獲得穩定豐富的資金。