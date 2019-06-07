勒鎮命案 孫紅岩涉殺妻 不准交保

2019-06-07 11:38 世界日報 記者 世界日報 記者 唐嘉麗 ／波士頓報導



孫紅岩涉殺妻不准交保 分享 facebook

涉嫌殺妻的勒星頓華男孫紅岩(前譯孫宏彥)6日上午在麻州康克地方法院提審庭中，被法官下令不准交保。根據法院資料，孫妻蔡申死前一天，曾告訴友人，如果自己亡故，一定是謀殺，不會是自殺。

據米德塞斯郡地檢署，50歲的孫紅岩涉嫌殺害49歲的妻子蔡申而被捕。受害者5月30日被發現時，坐在停在勒星頓高中旁街上的汽車駕駛座上，已經氣絕。

警方在事發一周後逮捕孫紅岩，控以謀殺罪；據檢察官辦公室資料顯示，孫紅岩和蔡申正在辦離婚；5月28日晚兩夫妻曾有肢體衝突的激烈爭吵；29日一整日，蔡申不見人影，並且錯過兩個邀約；友人於30日凌晨時分找到她時，發覺人已死在車中。

蔡申之前告訴友人和離婚律師，孫紅岩有語言辱罵、控制紀錄，並有過一次暴力行為，頗擔心自己的安全；據檢察官，孫紅岩控制性很強， 甚至在家中裝置隱藏式攝像頭監看妻子。

檢察官辦公室說，調查人員最初發現屍體有可疑創傷，進行屍檢後，法醫判斷死因是機械窒息。他們認為，死者被安排放置在路邊的汽車駕駛座上是有意誤導執法人員。

孫紅岩告訴警方，兩夫妻5月28日發生肢體衝突，蔡申咬了他的手指；警察後來查驗孫紅岩包著帶的指尖確認被咬掉的傷痕，除了手指，他身上還有多處傷痕。

警方後發現有人試圖整理應是犯罪現場的證據；孫紅岩還被看到把一雙帶有血跡的鞋扔在上班處的垃圾桶。

檢察官說，孫紅岩已買好近期回中國的機票，但沒有說明訂機票的日期在事發之前，還是之後。

曾與孫紅岩一起打橋牌的朋友說，看到新聞太驚訝了，去年還在一個場合看到兩夫妻，「沒想不到會發生這種事」；他說，孫紅岩北大畢業，在西維吉尼亞州大學取得博士學位，在金融界做得很不錯。