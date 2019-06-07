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新英格蘭地區LGBTQ月活動 看過來

2019-06-07 11:49世界日報 記者劉晨懿之／波士頓報導

新英格蘭地區LGBTQ月活動
新英格蘭地區LGBTQ月活動
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在6月驕傲月，新英格蘭地區不同團體都將在各個社區舉辦慶祝活動，除了第49屆的「波士頓驕傲節」(Pride Festival)大遊行和市府廣場的整日活動，本月在各地舉辦的活動還有：

9日(周日)下午1時至晚上8時舉辦的後灣封街派對（Back Bay Block Party），有現場DJ音樂，供人跳舞狂歡；同一時間還有牙買加平原封街派對（JP Block Party），有兒童區、講故事、舞池和變裝者展示等。Stonewall反抗行動50周年紀念活動將在波士頓公共圖書館舉辦系列紀錄片播放、相關書籍作者分享和對話討論活動。詳情可見：www.bostonpride.org

緬因波特蘭市驕傲月活動7日至16日舉行，15日將在Deering Oaks公園舉辦驕傲節和遊行，查詢可上網prideportland.org/pride-guide-2019

羅德島驕傲節(Rhode Island PrideFest)6月15日舉辦，夜間亮燈驕傲遊行和美食、現場音樂、社團擺攤等活動。查詢可上網www.prideri.org/pridefest

鱈魚角驕傲街22日在Hyannis Village Green舉辦，有餐車、抽獎和系列主題演講活動。查詢可上網

www.capecodpride.org/?utm_source=capecodchamber.org&utm_medium=field_event_website

新罕布夏州Portsmouth驕傲活動6月22日在市中心舉辦遊行、臨時市場、娛樂活動。查詢可上網www.seacoastoutright.org/portsmouth-pride-2019-nh

Nashua驕傲節( Pride Festival )6月29日舉辦遊行慶祝活動。查詢可上網www.nashuanh.gov/1217/Nashua-Pride-Festival

第八屆麻州北海岸驕傲遊行6月22日舉辦，遊行將從Salem公園出發。查詢可上網www.northshorepride.org/

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