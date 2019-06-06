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93歲老兵暗示追求梅蘭妮亞 川普大器回應

2019-06-06 18:39世界日報 編譯郭宣含／綜合5日電

川普總統5日偕第一夫人梅蘭妮亞在英國朴茨茅斯參加諾曼第登陸日75周年紀念儀式。 ...
川普總統5日偕第一夫人梅蘭妮亞在英國朴茨茅斯參加諾曼第登陸日75周年紀念儀式。 法新社
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川普總統5日偕第一夫人梅蘭妮亞在英國朴茨茅斯(Portsmouth)參加諾曼第登陸日(D-Day)75周年紀念儀式，一名93歲老兵會晤川普夫婦時，開玩笑調侃梅蘭妮亞「如果我再年輕個20歲」，暗示就能展開追求；川普也大方回應：「這是我的榮幸。」

這場諾曼第登陸日紀念儀式旨在紀念數十萬名士兵在二次大戰時集結登陸海灘的歷史性時刻，儀式約為一小時，川普也上台朗讀談話。

儀式結束後，該名93歲老兵卡斯伯特(Thomas Cuthbert)與梅蘭妮亞握手致意時，開玩笑對川普說「要是我再年輕個20歲」，暗示他就可以追求梅蘭妮亞。

隨後川普與卡斯伯特握手回應：「相信我，這是我的榮幸，非常感謝你。」

梅蘭妮亞在川普身旁笑著，川普還說：「毫無疑問，你辦得到。」

英國女王與查爾斯王儲一同參加5日的接待活動，會後來自艾塞克斯(Essex)的卡斯伯特表示，川普「給他很好的印象」。

「川普令我驚訝，你看到電視上的人但川普看起來不一樣。」卡斯伯特說，「他就像個男孩，他的妻子也非常親切。」

卡斯伯特在2017年5月獲頒法國榮譽軍團勳章，他年輕時在奧瑪哈(Omaha )和猶他(Utah)海灘外海的油駁船服役期間，曾參與過諾曼第登陸。

查爾斯王儲1970年代曾在皇家海軍服役，他打趣告訴卡斯伯特：「我記得我在海軍服役時老是暈船，然後總會有沒暈船的人端一碗熱湯出現。」

查爾斯此番話凸顯駛向諾曼第船艦的辛苦；他表示，據說當時有燃油味而且有人暈船，情況肯定很艱難。

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