97歲老兵重現當年 跳傘登陸諾曼第「跳得太完美」

2019-06-06 18:40 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合5日電



1944年傘降法國的97歲二戰老兵跳傘紀念諾曼第登陸75周年，還為此訓練了半年。 路透社 分享 facebook

1944年6月6日凌晨，陸軍101空降師的傘兵萊斯(Tom Rice)與眾多同袍搭乘C-47運輸機，頂著猛烈的德軍防空砲火，在黑夜中跳傘降落法國諾曼第地區，成為盟軍反攻歐洲大陸第一戰的十多萬成員之一。

75年後，現年97歲的萊斯5日在他人陪同下再度從諾曼第上空的C-47運輸機一躍而下，在朵朵傘花中順利落地。

這位老傘兵對於跳傘的熱情不減當年，落地後還高興地說：「哇，這次跳得太完美了，我覺得好棒，我還要上去再來一次。」

美聯社報導，來自加州聖地牙哥的萊斯，這次落地地點幾乎與當年黑夜跳傘降落的地點一樣；他表示，1944年那次由於是暗夜在敵區落地，他不確定當年是跳到哪裡。

萊斯回憶，1944年6月6日當天他平安落地，但過程並非平安無事；他在跳出機門時被卡住，而且在空中德軍子彈畫破了他的降落傘；萊斯說「是我跳過最糟糕的一次」。

他說：「我的左手腋窩卡到機門的左下角，把我身體甩了出去，又甩回來撞到飛機，再甩出去又甩回來。我試著把手臂打直，就從機門鬆脫了。」

與75年前的驚險經驗相比，萊斯這次跳傘一切順利；他為了這次在諾曼第跳傘，已經由健身訓練師特別訓練了半年，跳傘時還在腳上綁了一面美國國旗、隨風飄揚，並且在地面觀賞這次重演空降場面的數千人掌聲中安全落地。

參與這次諾曼第跳傘重演的其他人，也帶上了二戰紀念品，有些就是自己祖父輩當年帶上戰場的東西；地面上許多觀眾也穿上二戰時期的制服，會場也播放當年的流行音樂。

曾經派赴阿富汗的陸軍綠扁帽部隊退役中校謝佛(Robert Shaefer)，就帶著他祖父在法國擔任砲兵時曾帶過的兵籍牌、皮夾、威士忌及雪茄，「我感覺好像跟我爺爺一起跳傘。」