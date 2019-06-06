諾曼第老兵遺憾：75年後 世界依然籠罩戰爭陰影

2019-06-06 18:39 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合5日電



今年重返諾曼第戰場的當年美國佬兵只有數十人，平均年齡達96歲。 美聯社 分享 facebook

今年重返諾曼第戰場的當年美國佬兵只有數十人，平均年齡達96歲；75年前親歷戰場的多位英美老兵不約而同地指出，當年沒想到能在槍林彈雨中倖免，「我只想活下來，不要什麼勳章」。

也有老兵直言，他們以為二次世界大戰將結束所有戰爭，沒想到75年後的今天世界依然面臨衝突，讓他們很失望。

「華爾街日報」報導，現年97歲的美國二戰老兵波特(Jack Port)幾乎每年都回來這裡；1944年6月6日他跟隨大軍在諾曼第的猶他海灘登陸。當天盟軍登陸部隊傷亡慘重，他很感激自己能夠活下來，「我們很幸運。」

然而，他也沒想到在這場戰役過了75年後，世界看來又籠罩在武力衝突的陰影，「我很失望，我不想在離開這個世界時有這種感覺」。

對許多在諾曼第的法國人來說，對於當年登陸戰的記憶依然很深。

當地民間組織「老兵回到諾曼第」(Veterans Back to Normandy)募款幫助多位二戰退伍軍人今年回到這裡，參加75周年紀念活動，其中一位是94歲的美軍傘兵赫德(Walter Hurd)，當時他是跳傘落地，他有一位傘兵同袍則是跳到了一座教堂的尖塔上。

赫德說：「我才不要任何勳章，我只想活下來。」

現年95歲的英軍老兵洛許頓(John Rushton)中士，是當年第一批登上劍灘的英軍。他搭乘的登陸艇載運戰車及彈藥，於1944年6月6日一大早登陸諾曼第海灘，沒想到戰車從登陸艇開下來就陷在砂子裡動彈不得，連履帶都脫落了。

洛許頓回憶，「這下可完蛋了」，但他的部隊設法卸下了所有彈藥，投入作戰。

他也是每年回來諾曼第的盟軍老兵，探望當年陣亡的英軍同袍墓園。

諾曼第美軍墓園與紀念堂管理人帝賈丁(Scott Desjardins)表示，當年參與諾曼第登陸戰的美軍老兵，今年只有數十人參加，如今不到4%的二戰退伍軍人依然在世，而且沒多少人還能離家旅行。

帝賈丁說：「這是我們最後的機會，可以向為數不多的他們，說聲謝謝你們的貢獻。」