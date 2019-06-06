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男子把前院整成納粹萬字 鄰居怕怕

2019-06-06 15:39世界日報 編譯組╱灣區5日電

東灣艾爾蘇布倫（El Sobrante）一名男子將其前院整修成一個大大的納粹萬字（swastika），不但讓鄰居心驚驚，更招來許多媒體報導。

艾爾蘇布倫居民強森（Steven Johnson）5日坐在他的哈雷機車（Harley Davidson）上說：「納粹已經是80年前的事了，大家不要再糾結了。」

灣區一家媒體4日以空拍方式拍下強森用水泥蓋成的納粹萬字，目測約為10呎長、10呎寬，占據了強森家前院約一半的面積。

東灣居民強森將自家前院整成一個大大的納粹萬字。 擷自電視新聞截圖
東灣居民強森將自家前院整成一個大大的納粹萬字。 擷自電視新聞截圖
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強森5日毫無悔意地對前來採訪的媒體說：「我喜歡納粹萬字，因為它看起很酷，不是因為想引起注意，我也不是納粹的崇拜者。」

強森稱萬字是「西藏的象徵」，代表「和平、寧靜、和諧」。然而，這個許多東方宗教使用的古老符號，傳統上都是以逆時針方向呈現，強森建造的萬字則是和納粹標誌一樣，以順時針方向呈現。

強森的鄰居對這個納粹萬字並沒有好感，兩名鄰人私下表示憎惡。隨著圖像不斷在媒體上傳播，許多人也表示感覺被冒犯。

反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）發言人阿波爾（Nancy Appel）說：「我們都知道這個符號代表什麼意思，它不但冒犯了猶太裔，也冒犯了非裔、亞裔、西語裔和其他族裔。」

面對指責，強森說：「我不後悔做這件事，我只覺得大家太大驚小怪了。這裡是我的物業，這是我的選擇，只因為少數人不喜歡，我就該拆了它嗎？我可喜歡得很！」

納粹亞裔空拍
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