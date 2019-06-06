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兒血癌重生 他挑戰騎行接力宣導骨髓捐贈

2019-06-06 16:56世界日報 記者劉先進╱阿拉米達市報導

來自越南的53歲華裔混血醫師杜林（音譯，Lam Do）從沒想到，一生和血癌有聯繫，卻屢屢出現奇蹟。1990年，他登記成為潛在骨髓幹細胞捐贈者。2000年3月，大兒子杜盧克（音譯，Luke Do）出生。2001年10月，兒子查出有血癌，幾乎命懸一線，就在全家為尋找配對骨髓焦頭爛額時，居然奇蹟般地透過亞裔捐贈者計畫（Asian American Donor Program）找到日裔捐贈者，兒子在兩歲生日前四天的2002年3月手術成功。

亞裔捐贈者計畫辦公地點現場還保存有一張照片，華裔混血杜林的兒子杜盧克（左）和骨髓...
亞裔捐贈者計畫辦公地點現場還保存有一張照片，華裔混血杜林的兒子杜盧克（左）和骨髓捐贈者、日裔警員山中（右，Randall Yamanaka）合影。 記者劉先進╱攝影
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如今，杜林作為隊長組建「超級骨髓車隊」（Team SuperMarrow），參加橫跨東西岸、歷史九天、長度3000哩的腳踏車騎行接力挑戰賽「穿越美國」（Race Across America），希望民眾登記成為潛在捐贈者，拯救更多人生命。

杜林5日在記者會上和隊友越南華裔鄧勇（Dzung Dang）、來自印度的雪克（Arham Shaikh）一起展示比賽隊服。隊服上還印刷有亞裔捐贈者計畫的標誌，兩個袖子上有藍色和黑色條紋，分別寓意可以挽救的生命和患病去世的生命。

此次路程經過高山、沙漠，是世界最高難度、最長距離的腳踏車比賽之一。從加州的洋邊（Oceanside）出發，終點是馬里蘭州的安納波里斯 (Annapolis)。全隊有8人，年齡從43到66歲不等。分成兩組，輪流休息接力，中間不停。比如A隊趕到前面，B隊就待在後面的房車中睡覺、修理自行車、增加補給等，B隊休息完整後再往前騎行，換A隊休息。

杜林（左）在記者會上和隊友越南華裔鄧勇（右，Dzung Dang），來自印度的雪...
杜林（左）在記者會上和隊友越南華裔鄧勇（右，Dzung Dang），來自印度的雪克（中，Arham Shaikh）一起展示穿越美國腳踏車騎行賽隊服，呼籲民眾關注血癌患者，成為潛在骨髓配對捐贈者。 記者劉先進╱攝影
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杜林說，兒子杜盧克18月大發現患上血癌，他和太太心急如焚，一周後女兒出生，卻發現骨髓配對比率只有50%，夫婦兩一度考慮再生一個拯救兒子，沒想到在查出兒子患病後的五個月就找到合適骨髓幹細胞配對。捐贈者是西雅圖的日裔警員山中（Randall Yamanaka），兩家會隔一段時間見面。「我的孩子救回一條命，但還有更多人需要挽救，所以參加比賽，希望回饋社區。」

杜林特別提醒，可以發短訊RAAM到61474，透過Be The Match網站註冊成為潛在捐贈者。

騎腳踏車19年的鄧勇說，他去世的父親也患上B細胞惡性淋巴瘤（B-cell lymphomasb），不幸在4年前去世。比賽難度頗大，他平均每天騎行40哩鍛鍊身體，以前雖然也騎行過橫穿美國的線路，但是花了20天，強度大不相同。

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