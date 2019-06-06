章瑩穎綁架案 加州華裔律師籲華人參與請願

2019-06-06 15:48 世界日報 記者梁雨辰╱聖荷西報導



中國訪問學者章瑩穎綁架案一審於日前在伊利諾伊州皮奧里亞（Peoria）聯邦法院開庭審理，該案控方對嫌疑人求處死刑。加州華裔律師劉龍珠呼籲更多華人參與請願和發聲。

章瑩穎自2017年6月失蹤後，案件進展一直牽動華人的心。雖然章瑩穎的屍體至今沒有找到，但是執法機構認為章瑩穎已經死亡。基於現有證據，劉龍珠律師曾於2017年7月就章瑩穎一案向美國司法部聯邦檢察官辦公室發起請願，要求司法部根據聯邦法典規定，對該案中嫌犯克里斯汀森(Brendt Christensen)以一級謀殺罪提起刑事檢控。

劉龍珠表示，這不同於之前章瑩穎家人或其他在美華人向美國總統川普提出的白宮請願，本次請願是直接向美國司法部提出的，是在司法系統內部進行，不涉及行政干預，完全符合美國制度。

2018年1月19日，在時任聯邦司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)的指令下，聯邦檢察官提交了求處死刑意向書，並宣布將在本案中尋求死刑判決。 今年6月3日，法庭正式開庭，控方再次表示將對嫌犯克里斯汀森求處死刑判決。

「希望通過請願這麼一個窗口展示出華人社區對於案件的關注，也是讓美國主流社會了解我們觀點想法的途徑。雖然不直接左右審判，但這是華人話語權的體現。」劉龍珠表示，儘管目前檢方仍然以綁架罪起訴嫌犯，但是已經開始為其尋求死刑判決，其中不乏華人聲音壯大的原因。目前案件開始審理，預計持續兩個月。華人在美國作為少數族裔，只有更多人參與請願和發聲，才能讓社會聽見華人的聲音。