與宜蘭結為姐妹市 馬州洛克維爾市議會通過

2019-06-06 12:59 世界日報 記者游敏／馬州報導



洛城與台灣宜蘭市結為姐妹市，台美二地眾人努力兩年多的目標終於達成。 本報系資料照／記者程宜華攝影 分享 facebook

馬州洛克維爾市議會3日聽取洛城姐妹市委員會主席的建議報告，以及多名主流社會人士與台美人支持「洛城-宜蘭」的姐妹市提案發言，最終以全票通過洛城與台灣宜蘭市結為姐妹市，現場洋溢著濃濃興奮之情，台美二地眾人努力兩年多的目標終於達成。

3日會議，有40多名美國友人與台僑到場支持，近十人登記發言，期望此案獲得市長與市議會支持。兩年多前，由身為宜蘭子弟的台美人李寬仁發想，大華府熱心支持宜蘭市與洛城結為姐妹市的台僑，組成了洛城-宜蘭姐妹市促進委員會(RYCC)，透過與對等組織洛城姐妹市委員會(RSCC)的多次對話、雙邊進行文化交流，並於去年和今年在洛城市鎮中心(Rockville Town Square)舉辦台灣珍珠奶茶節，透過文化展示和表演，將台灣推上主流社會的舞台。

今年3月，RSCC主席鮑威爾(Drew Powell)與幾名委員，在熱心交流事務的宜蘭子弟陳朝岳陪同下拜訪台灣，獲得宜蘭市長江聰淵和宜蘭水利會長許南山等人熱烈歡迎，參觀蘭陽平原稻作插秧、走訪噶瑪蘭威士忌酒廠，和林午銅鑼等在地文化，適逢媽祖誕辰，還與民眾一起吃大拜拜。宜蘭市民代表大會已於上周通過贊成宜蘭市與洛城締結姐妹市案，並編列交流預算。