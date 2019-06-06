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鄧振中將率團赴美 參與投資高峰會晤美官員

2019-06-06 10:05聯合報 記者張加╱即時報導

政務委員鄧振中將再度率團訪美，參與年度「選擇美國」（Select USA）投資高峰會，並安排會晤美方官員；駐美代表處官員預告，台電將與美國GE簽約，採購天然氣發電機。

駐美代表高碩泰5日於駐美代表處與華媒茶敘時主動提及，今年再度由鄧振中親自率團參與「選擇美國」投資高峰會，希望能與美方進行第一手交流。

至於參與「選擇美國」投資高峰會的台灣企業，將與美方合作哪些具體項目？駐美副代表兼經濟組組長陳正祺指出，台電將與GE簽約購買天然氣發電機，還包括維修、零配件等，但目前未知具體金額。

根據智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發布的活動訊息，鄧振中將在12日於該智庫談論台美商務關係；此外，外交部次長徐斯儉也將訪美，12日出席智庫「傳統基金會」舉辨的台美關係研討會。

高碩泰表示，「選擇美國」投資高峰會是個大型國際招商會議，台灣將有五、六十家企業參與，超過一百人以上的規模，產業包括半導體、高科技、食品、醫療等；由國內部會首長層級參與，也會有機會與美方進行高層會晤，這是「選擇美國」投資高峰會重要的附加價值。

高碩泰並說，美國是台灣最重要的經貿夥伴，希望透過參與「選擇美國」投資高峰會，表達我方訴求，同時呈現台灣實力，可以讓未來洽簽雙邊貿易協定發揮更大動能；透過產業到美國布局，或增加美國對台投資環境的興趣，大家各取所需、互補互利，這就是參與「選擇美國」投資高峰會最重要的目標。

外傳台積電因繼續供貨給中國大陸華為遭美方關切，陳正祺表示，沒有聽到美方任何關切，關於台積電董事長劉德音將訪美，陳正祺稱劉是接受美國商務部邀請參與閉門座談，與華為案無關。

「選擇美國」投資高峰會將於10日至12日在華府舉行，根據主辦單位提供的行程，商務部長羅斯、財政部長米努勤、美國總統川普的經濟顧問庫德洛等人都將到場致詞。

政務委員鄧振中。本報資料照片
政務委員鄧振中。本報資料照片
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