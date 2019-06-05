美國原住民首獲奧斯卡 平權邁大步

2019-06-05 19:07 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



斯塔蒂成為美國首位獲得奧斯卡的原住民演員。 台灣醒報（擷自wikimedia） 分享 facebook

終於有美洲原住民獲得奧斯卡獎！曾演出電影「與狼共舞」、「大地英豪」和「阿凡達」的71歲美國原住民演員斯塔蒂(Wes Studi)，近日獲得美國影藝學院頒發奧斯卡榮譽獎，這是美國原住民演員首度獲獎。自著名男星馬龍‧白蘭度為原住民權益抗議，拒絕領取影帝獎項已有近50年歷史，這對美國原住民的權益意義重大。

根據《BBC》報導，當年白蘭度為了抗議原住民在影劇圈都沒有獲得更多應有的保障，因此他1973年本人拒領電影「教父」獲得的奧斯卡最佳男主角獎，並且請原住民女演員利特菲代替他上台，發表拒絕領獎的聲明。

斯塔蒂於近日推文表示，他非常開心終於可以上台，說出奧斯卡獎領獎的經典台詞：「我非常榮幸能夠獲得這個獎，謝謝美國影劇學院…。」雖然加拿大原住民創作歌手聖瑪麗曾在1982年獲得奧斯卡的最佳原創歌曲獎，不過這次斯塔蒂的得獎更象徵美國原住民在大銀幕上地位的提升。

《BBC》也提到，在美國過去非常流行的西部拓荒片中，美國原住民都被塑造成非常野蠻、不懂文明且難以溝通的形象。但隨著平權意識日漸提升，去年6月美國影藝學院的報告顯示，他們邀請的928位新會員中，有1半是女性，另外3分之1則是美國的少數族群，他們在影劇圈的權益正逐年升高。

《山丘報》也提到，這次的榮譽獎也頒給知名導演大衛‧林區跟韋特繆勒，並且另外還頒給先前曾嗆聲說奧斯卡都頒給白人的戴薇絲，表彰他們在電影、爭取種族平等不同方面對美國影視圈的貢獻。

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