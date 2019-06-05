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影／化學閹割兒童性侵犯？ 阿拉巴馬州又一爭議法案

2019-06-05 13:10聯合報 記者張君堯╱即時報導

美國阿拉巴馬州議會4日又通過了一項爭議法案，規定性騷擾13歲以下兒童的囚犯將進行化學閹割，若拒絕則不能獲假釋出獄。該法案已先於5月31日交付州長等待簽署。

根據《WIAT》報導，該法案將適用於21歲以上的性犯罪者。在法庭確認執行後，囚犯在出獄前將接受化學閹割作為強制性的假釋條件，包括注射或口服藥來降低性慾。

該法案名為「HB 379」，是共和黨籍的州議員史蒂夫赫斯特（Steve Hurst）所提出。他受訪時表示：「我過去提出這項法案時，有人打給我說，難道你不覺得這條法案是不人道的嗎？我反問他們，當你性騷擾一個無法自衛或逃脫的幼童，迫使他們去經歷整個事情，如果你想爭辯這人不人道，我可以告訴你：性騷擾兒童是不人道的。」

赫斯特表示這條法案可以讓潛在罪犯三思，進而減少針對兒童的性犯罪數量。

若阿拉巴馬州州長艾維（Kay Ivey）簽署完成立法，這條法案可能會受到美國憲法第8條修正案的挑戰，該修正案旨在針對殘忍和過度的懲罰提出質疑。

阿拉巴馬州上月才因通過全美最嚴苛的墮胎法案而受到矚目，該法幾乎完全禁止人工流產，即使強暴亂倫懷孕也不能墮胎，除了保障孕婦健康為例外，違法執行墮胎的醫護人員則面臨10至99年徒刑的重懲。

美國阿拉巴馬州議會4日又通過了一項爭議法案，針對性騷擾13歲以下兒童的囚犯強制進...
美國阿拉巴馬州議會4日又通過了一項爭議法案，針對性騷擾13歲以下兒童的囚犯強制進行化學閹割，若拒絕則不能獲假釋出獄。該法案已先於5月31日交付州長等待簽署。Fox News/iStock
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