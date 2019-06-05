川普掀關稅戰誰受害？美國窮人每日負擔更重 受害最大

2019-06-05 12:13 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合4日電



川普總統對中國和墨西哥發起關稅戰，最大受害者未必是墨西哥人、中國人或城市年輕居民，反而很可能是美國窮人；他們的生活早已捉襟見肘，卻還要負擔更高的每日開銷。

布魯金斯研究院(Brookings Institution)高級研究員申保(Jay Shambaugh)表示，對許多低收入戶而言，關稅是他們的消費稅，這會增加消費成本，他們可能需要因此減少開銷。

川普上周宣布將對墨西哥所有輸美產品課徵5%關稅，並逐月提高至25%，直到解決非法移民問題。川普5月也決定將中國輸美產品關稅從10%調高至25%，希望藉此施壓中國同意更有利美國的貿易協定。

但這些關稅卻可能反噬美國消費者與企業，造成蔬果價格上漲、破壞汽車零件供應鏈，進而傷害汽車業。

這可能影響到像65歲退休族羅傑斯(Walter Rogers)一樣的民眾，他每個月仰賴約700元的社安金支票(Social Security check)過活；他走去沃爾瑪(Walmart)時表示：「我們的生活成本才剛上漲，現在又要再漲價？幾乎沒人負擔得起。」

沃爾瑪和一元商店進口許多中國和墨西哥產品，並販售給低收入戶顧客，這些店的執行長紛紛警告關稅恐使物價上漲。

申保在他一篇2017年的研究中發現，關稅最後會增加底層10%家庭的開銷；金融階梯越高層族群的負擔會越輕。他表示，窮人面臨更重負擔的原因有二。

首先，窮人傾向花光他們所有收入，而富人則會剩下足夠的收入供儲蓄與投資；一旦進口稅造成物價上漲，窮人自然更容易受到衝擊。

其次，富人更常把錢花在不受關稅影響的服務，例如到「從產地到餐桌」(farm-to-table)的餐廳用餐或購買健身房會員；但窮人更高比例的收入用於購買易受關稅衝擊的基本物資，例如衣物和食品雜貨。

根據華府智庫稅務基金會(Tax Foundation)，窮人減稅省下的錢會被上漲關稅給抵銷；假設美國對中國和墨西哥進口產品課徵25%關稅，那麼收入底層五分之一的家庭可能過得比前總統歐巴馬時期更糟。

美國對從中國和墨西哥進口貨物加徵關稅，對美國窮人衝擊最大。圖為顧客在德州休士頓的一家沃爾瑪選購商品。 (美聯社) 分享 facebook

美國對從中國和墨西哥進口貨物加徵關稅，對美國窮人衝擊最大。圖為顧客在德州休士頓的一家沃爾瑪選購商品。 (美聯社) 分享 facebook