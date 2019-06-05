川普掀關稅戰誰受害？全美失業族將多40萬人 德州重災

2019-06-05 12:16 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



總部位於德州的經濟研究暨顧問機構「培利曼集團」(Perryman Group)發表最新研究報告指出，川普總統對墨西哥商品加徵5%關稅，恐將讓全美40萬多個工作機會因此流失，其中德州將成為受創最深的重災區，可能有11萬7000名德州民眾失業，加州估計也會有5萬民眾丟掉飯碗。

這項研究指出，因為墨西哥關稅而消失的工作機會，主要來自於零售業，其次則是製造業。另一方面，研究人員指出，美國消費者以及供應鏈所有環節的生產者，對於關稅的威力都將會有明顯的切身感受。

「培利曼集團」主席兼執行長培利曼(M. Ray Perryman)表示，從過去幾年的發展模式看來，因為墨西哥關稅而導致的這波失業潮，流失工作機會大約是最近兩個月內所增加的就業機會。

白宮上周宣布，從6月10日起，將對墨西哥進口到美國的商品課徵5%關稅，並將逐漸調漲，到今年10月1日漲至25%，直到墨西哥可以有效遏阻外籍人士從墨西哥境內非法進入美國為止。

「培利曼集團」報告分析，德州將是因為墨西哥關稅而損失最多工作機會的州，估計11萬7000個工作機會將會消失，加州則會有5萬人失業，全美則有40萬6000人恐怕因此沒了工作。

政治觀察家指出，德州是政治立場向來傾向共和黨的「紅州」(red state)，川普政府的貿易政策讓德州民眾因此受害，可能讓在2020年總統大選尋求連任的川普，面臨風險。

除了墨西哥之外，目前川普政府與中國的貿易大戰也在持續上演中，美國出口到中國的主要農作物因此減少，黃豆、豬肉等都包括在內，讓身為美國農業大鎮的中西部各州農民叫苦連天，而這些地區在2016年總統大選時，則是川普得票率表現亮麗的重要票倉。