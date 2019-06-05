對墨西哥增關稅…美國會共和黨人嗆封殺 川普斥這句話

2019-06-05 12:14 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合4日電



國會共和黨人與川普總統的裂痕愈來愈明顯，多位共和黨重量級參議員公開反對他加徵墨西哥5%進口關稅的計畫，甚至討論要投票封殺，這可能引發今年國會與川普之間二度衝突；川普則斥責這麼做「很愚蠢」。

若參院在共和黨主導下真的這麼做，可能是川普上台以來，國會共和黨人對抗川普最激烈的一次。

「華盛頓郵報」報導，參院共和黨人4日在閉門會議中，向川普政府官員闡述對墨西哥加徵關稅的衝擊，以及若參院通過決議案封殺川普此舉的後果，從參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McDonnell)、德州參議員克魯茲(Ted Cruz)到威斯康辛州參議員強森(Ron Johnson)，都希望川普收回成命。

麥康諾就說：「在我開過的會裡，沒什麼人支持關稅，這是肯定的。」克魯茲也說，目前黨內心態就是「深表關切及抗拒，但沒有理由要德州的農民、牧場、製造業及小企業付出龐大新關稅的代價」。

對此正在訪問英國的川普4日回應，「我想關稅實施的機會較大」，並懷疑國會共和黨人真的會投票封殺，「如果他們真的這麼做，就很愚蠢。」

目前美墨兩國有自由貿易協定，若川普真想加徵關稅，依法他必須認定在南方邊界有國家緊急狀況，但國會依法也有權通過不認可總統這麼做的決議案，推翻總統的國家緊急狀況認定。

國會3月才與川普對決，在川普宣布南方邊界有國家緊急狀況，以動用軍方經費投入邊牆建設後，國會在民主黨人主導下通過了類似決議案，但被川普否決。

如今隨著國會對川普關稅方案不滿愈來愈大，若有人再度提出這種決議案，贊成票票數可能比上次更多，達到川普無法否決的程度，進而使他宣布的國安緊急狀態無效。

報導指出，國會共和黨人不太想與川普正面衝突，但黨內愈來愈多人認為，新增關稅只會增加美國企業及消費者的稅務負擔，這大大牴觸了共和黨的正統理念，讓有些人認為可能得採取行動。