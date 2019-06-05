芝加哥暴力周末 52人遭槍擊10喪命

2019-06-05 11:36 世界日報 編譯中心／綜合報導



在各級學校準備邁入暑假之際，6月的第一個周末芝加哥不安寧 ! 芝加哥警局表示，剛結束的周末有多達52人成為槍枝暴力受害者，且有10人命喪槍口，芝加哥論壇報稱這是2019年「最暴力的周末」。

芝加哥警局3日上午舉行記者會表示，傷亡最慘重的是從上周五(5月31日)深夜持續至周六(6月1日)上午，在此間約12小時內，數個黑幫交火，從芝城南區一直延續到西區，造成四死31傷。

由於去年暑假青少年幫派活動旺盛， 槍枝暴力令居民聞之喪膽，周末出行避開高危險區，警方特別在國殤節前宣布重點加強巡邏，捷運列車及公車加派警力，提防年輕人聚眾鬧事。儘管未雨綢繆，仍無法避免幫派鬧事，國殤節周末數起幫派火併造成七死43傷，總計兩周末已有17人死於槍下。

新市長特福特上任後仍留任的芝警局局長強森(Eddie Johnson)3日上午偕同警分局主管舉行記者會，他說，在加強巡邏下，上周末共沒收92把槍枝，有18人因違犯槍枝法被逮捕，儘管如此，仍無法控制幫派間的報復火併。

強森呼籲所有民眾，攜手共同改善治安。

過去10年芝加哥黑槍橫行、治安惡化，尤其是天氣轉暖，青少年幫派湧入市區，市區密西根湖畔、水塔廣場、千禧公園、黃金海岸都是暴力案件高發地區。

警局表示，北邊的老城三角區(Old Town Triangle)是上周末最血腥的一區。2日清晨西北大道上(West North Ave)路邊一輛車內被發現兩具屍體，車子上有十多個彈孔，兩死者分別是22歲的Tavion Matthews和25歲的Marcus Walker Jr.，兩人都是老城三角區居民。

警方說，兩死者是在北方大道上，被往西行駛的一輛白車掃射，白車中犯案嫌犯在行凶後往北轉上LaSalle街逃逸。在該案發生前兩小時，富樂公園南邊的南普林斯頓大道4900街口，26歲的Denise Weekly被槍擊倒地，送醫後不治；另有四人則是上周六清晨死於黃金海岸區。