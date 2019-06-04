親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美聯邦上訴法院：餐館不得拒絕過敏童自帶食物

2019-06-04 22:42世界日報 記者胡玉立／綜合報導

聯邦上訴法院裁定，由殖民地威廉斯堡基金會擁有和經營的Shields酒館(見圖)，...
聯邦上訴法院裁定，由殖民地威廉斯堡基金會擁有和經營的Shields酒館(見圖)，不該拒絕一名患有嚴重麩質過敏症男童在餐廳裡吃自己帶來的食物。(取自殖民地威廉斯堡基金會官網)
分享

美國聯邦上訴法院日前以2比1表決裁定，由殖民地威廉斯堡基金會（Colonial Williamsburg Foundation）擁有和經營的一家餐廳，不該拒絕一名患有嚴重麩質過敏症男童在餐廳裡吃自己帶來的食物。這項裁決推翻下級法院原先有利於餐館的判決，引發爭議。

上訴法院多數意見指出，儘管餐廳可以準備無麩質膳食，但「這樣的調整能否適合男童的殘疾」，存在重大問題。持不同意見的法官威金森則認為，「這項裁決很糟糕。因為它將迫使馬里蘭州、維吉尼亞州和科羅拉多州餐館，放棄其最寶貴資產『提供食物』的控制權。」

此案發生在2017年5月一場校外教學活動，當時一名馬里蘭州11歲男孩想將自己準備的無麩質雞肉三明治帶入Shields酒館。此校外教學是讓60名學生在殖民地威廉斯堡基金會經營的酒館吃晚餐，但當時餐館以可為男童準備無麩質餐為由，拒絕他的要求。

法庭文件表示，男孩拒絕餐廳提議，「不相信餐廳能安全準備他的食物」，最後一個人在餐館外用餐，覺得遭到羞辱。

文件指出，男孩聲稱，這「相當於殘疾」；殖民地威廉斯堡拒絕改變其外來食品政策，讓他不能留在餐廳裡，違反聯邦和州保護殘疾人法律，屬於歧視行為。男孩的律師指出，上訴法院裁決顯示，「乳糜瀉（celiac disease）和非腹腔麩質敏感（non-celiac gluten sensitivity ）算是殘疾，應獲得聯邦法律保護」。

殖民地威廉斯堡發言人約瑟夫·斯特勞表示，基金會對此裁決失望，「我們為客人準備無麩質膳食有悠久而成功的紀錄，並相信這是合理安排。我們正分析此判決，考量有何選擇。」

想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

福音派為川普總統禱告 成為全美焦點

2019-06-04 22:07

收帳公司遇駭 Quest驗血機構1190萬病人資料恐外洩

2019-06-04 15:32

傳川普准予最高安全許可 庫許納受訪否認

2019-06-04 15:31

坦克人雕像揭幕／支持民運 匿名亞裔贈20畝地

2019-06-04 15:08

暑假到…帶孩子出門 先加強安全教育

2019-06-04 15:07

李林溺女結案陳詞 檢方稱她「怪獸」

2019-06-04 13:33

勒死繼女棄屍浴缸 皇后區亞裔女恐囚終身

2019-06-04 13:33

強姦88歲老婦 24歲男子被控23項罪名

2019-06-04 13:32

華女遇搶強暴案再審 嫌犯母穿香奈兒現身法庭

2019-06-04 13:27

布碌崙推出線上新工具 輸入地址可查房產資訊

2019-06-04 13:27

紐約市長白思豪第一任期 全市23萬人脫貧

2019-06-04 13:26

文化和語言差異 亞裔患心理疾病多不願求助

2019-06-04 13:24

勒星頓鎮爆華女謀殺案 社區震驚

2019-06-04 13:23

不甩議會 新州州長墨菲下令增發108藥用大麻執照

2019-06-04 13:11

增稅違憲 費城700商業地主告市府

2019-06-04 13:11

美科技巨擘成為選戰箭靶 但政府想分拆沒那麼簡單

2019-06-04 11:40

英女王設國宴款待 川普讚揚偉大女性

2019-06-04 10:44

不歡迎川普！倫敦塔橋投影「馬侃號」、歐巴馬支持度

2019-06-04 09:56

白思豪第一任期內 紐約市23萬人脫貧

2019-06-04 02:33

紐時調查採訪 質疑趙小蘭家族與中國關係

2019-06-04 01:45
看更多

熱門文章

美總統出訪必帶核密碼外 為何還有一整個冰箱的鮮血

2019-06-04 11:00

台灣成導火線！懷俄明州長爆粗口罵女市長

2019-06-04 13:36

學生撿到錢包送失主家拒收報酬 全校卻收到一份大禮

2019-06-04 12:54

中國限制稀土出口的威脅 為何無法扭轉貿易戰局勢？

2019-06-04 08:06

「深藏不露」正妹牙醫爆紅 網友直呼：醫師我牙齒痛痛

2019-06-04 18:55

睽違53天金正恩胞妹露臉 韓媒推測政治位階不降反升

2019-06-04 10:23

泰晤士報：英國將回絕美國所提禁用華為的要求

2019-06-04 07:17

英國26歲教師靠賣二手書發大財 年賺167萬不怕你偷學

2019-06-04 12:43

醫護人員也愣住…女嬰口內「詭異巨黑斑」 23歲媽知真相糗爆

2019-06-04 15:50

金融時報：台灣壽險業太會買 對美債市場構成一大威脅

2019-06-04 17:55

美貿易署和財政部發聯合聲明 中國在大搞推卸責任

2019-06-04 07:40

川普訪英遊說封殺華為 要求禁止陸廠參與5G建設

2019-06-04 00:17

油價瀕臨熊市 沙國出手救援

2019-06-04 00:18

科技巨頭沈淪 那斯達克跌入修正

2019-06-04 04:58

防中國南海擴張 美售偵查無人機

2019-06-04 17:49

美元全面走低 Fed官員稱可能很快需要降息

2019-06-04 07:59

訪英出糗！女王「隨機考」川普去年送的禮物 他竟忘了

2019-06-04 08:42

紐時調查採訪 質疑趙小蘭家族與中國關係

2019-06-04 01:45

傳遭處決的北韓外交官金赫哲還活著 金與正也再現身

2019-06-04 12:39

川普不跟梅伊獨會 卻單獨約見這位大臣

2019-06-04 19:45

川普貌似與英國女王擊拳 引起網友熱烈討論

2019-06-04 08:23

Fed主席鮑爾暗示必要時將降息

2019-06-04 22:14

私人秘境土地遭遊客亂丟垃圾 主人出動挖土機「封入口」

2019-06-04 14:27

彭博：美、陸股這回打平手 川普無法再幸災樂禍

2019-06-04 16:44

反壟斷調查衝擊 那指跌入修正 FAANG市值蒸發1370億美元

2019-06-04 07:05

陸旅遊警示發出不久 一中國公民在美國遇害

2019-06-04 20:24

終極冷落？ 川普不跟梅伊單獨會談

2019-06-04 15:58

杜特蒂自稱曾是同性戀被前妻「治癒」 各界痛批

2019-06-04 16:40

川普貿易戰的下一個攻擊目標？ 美大學陸生簽證受限制

2019-06-04 20:25

中警告赴美簽證受限 華府：歡迎留學但審查趨嚴

2019-06-04 09:24

伊爾艾朗專欄／美可能犯的兩大政策錯誤…

2019-06-04 00:53

澳洲槍擊案釀4死犯案男子遭逮 澳國總理：非恐怖攻擊

2019-06-04 18:24

氣候常態亂套 熱帶澳洲竟下雪

2019-06-04 19:09

美科技巨擘成為選戰箭靶 但政府想分拆沒那麼簡單

2019-06-04 11:40

白思豪第一任期內 紐約市23萬人脫貧

2019-06-04 02:33

川普欽羨英王室派場 深受蘇格蘭裔母親影響

2019-06-04 15:34

川普盼英封殺華為 梅伊擬拒絕

2019-06-04 14:41

FTC聯手美司法部 調查科技龍頭

2019-06-04 06:27

告別用收養代替結婚！日本這三黨共推婚姻平權法案

2019-06-04 16:59

不歡迎川普！倫敦塔橋投影「馬侃號」、歐巴馬支持度

2019-06-04 09:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top