美聯邦上訴法院：餐館不得拒絕過敏童自帶食物

2019-06-04 22:42 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



聯邦上訴法院裁定，由殖民地威廉斯堡基金會擁有和經營的Shields酒館(見圖)，不該拒絕一名患有嚴重麩質過敏症男童在餐廳裡吃自己帶來的食物。(取自殖民地威廉斯堡基金會官網) 分享 facebook

美國聯邦上訴法院日前以2比1表決裁定，由殖民地威廉斯堡基金會（Colonial Williamsburg Foundation）擁有和經營的一家餐廳，不該拒絕一名患有嚴重麩質過敏症男童在餐廳裡吃自己帶來的食物。這項裁決推翻下級法院原先有利於餐館的判決，引發爭議。

上訴法院多數意見指出，儘管餐廳可以準備無麩質膳食，但「這樣的調整能否適合男童的殘疾」，存在重大問題。持不同意見的法官威金森則認為，「這項裁決很糟糕。因為它將迫使馬里蘭州、維吉尼亞州和科羅拉多州餐館，放棄其最寶貴資產『提供食物』的控制權。」

此案發生在2017年5月一場校外教學活動，當時一名馬里蘭州11歲男孩想將自己準備的無麩質雞肉三明治帶入Shields酒館。此校外教學是讓60名學生在殖民地威廉斯堡基金會經營的酒館吃晚餐，但當時餐館以可為男童準備無麩質餐為由，拒絕他的要求。

法庭文件表示，男孩拒絕餐廳提議，「不相信餐廳能安全準備他的食物」，最後一個人在餐館外用餐，覺得遭到羞辱。

文件指出，男孩聲稱，這「相當於殘疾」；殖民地威廉斯堡拒絕改變其外來食品政策，讓他不能留在餐廳裡，違反聯邦和州保護殘疾人法律，屬於歧視行為。男孩的律師指出，上訴法院裁決顯示，「乳糜瀉（celiac disease）和非腹腔麩質敏感（non-celiac gluten sensitivity ）算是殘疾，應獲得聯邦法律保護」。

殖民地威廉斯堡發言人約瑟夫·斯特勞表示，基金會對此裁決失望，「我們為客人準備無麩質膳食有悠久而成功的紀錄，並相信這是合理安排。我們正分析此判決，考量有何選擇。」