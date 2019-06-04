福音派為川普總統禱告 成為全美焦點

2019-06-04 22:07 台灣醒報 記者邱慕天╱台北報導



牧師在主日聚會為臨時造訪的總統祈禱，引發倫理辯論。（photo by Youtube 影片截圖）） 分享 facebook

年輕的美南浸信會牧師普拉特，憑著一席按手在川普身上的公開禱告，最近成為全美焦點。支持川普的福音派人士認為，這一次同框對保守派意義非凡；反對川普的進步人士則指出，普拉特未遵照聖經中「遠離褻慢人」的教導以及明確給予川普告誡，再一次讓這個先知性的信仰蒙塵。雙方似乎都過度政治化了基督教對政權的單純教導。

祈禱文全文

普拉特3分鐘的為川普總統祈禱全文如下：

「上帝啊，我們頌讚你是宇宙獨一之王。你是我們的領袖和我們的主，我們敬拜你。獨一的神和救主，唯有你，你名叫耶穌。耶穌，我們高舉你。我們知道我們需要你的憐憫。我們需要你的恩典。我們需要你的幫助。我們需要你的智慧顯在我們國家。所以我們現在為著我們的總統在此站立，祈求你的恩典、垂憐和智慧。」

「上帝，我們的禱告，是他能知道你愛他至切，以至於你差遣耶穌為他的罪、也為我們的罪而死；並且我們祈禱他會尋求你、相信你、依靠你；讓他以促進公義、正直、平等，和一切美善道路的方式進行治理和決策。」

智慧與訓誨

「主啊，我們祈禱，你將給予他所需要的一切恩典，讓他以我們方才所查考的提摩太前書2章中所言名的方式來治理國家，使我們可以敬虔、端正、平安無事的度日。上帝，我們也為他的家人祈求你如此的祝福。我們祈禱你賜給他們力量。我們祈禱你能給他們清晰。還有智慧，因為敬畏耶和華是知識的開端，愚妄人藐視智慧和訓誨（箴言1:7）。」

「上帝啊，請賜給他智慧，幫助他與其他領導人一起領導我們的國家。今日我們為掌握立法權的領袖們祈禱，我們為掌握司法權的領袖們祈禱。我們為全國和州級的領袖們祈禱。上帝啊，求你幫助我們仰望你，幫助我們相信你的話語，幫助我們尋求你的智慧，並以回應祢的愛、恩典、公義和正直的方式生活。為此，我們祈求對我們的總統的祝福。奉耶穌的名祈禱。阿們。」

專程或順道

事件的背景是：2日主日下午這天，悄悄變髮的美國總統川普在他出訪英國前，造訪了麥克萊恩聖經教會。這是位於維吉尼亞州，離白宮最近的千人大教會之一。一席水藍色POLO衫配西服外套、淡卡其色褲子的川普顯然在果嶺上揮桿度過了他的早晨，而白宮聯絡人聲稱他是為了悼念日前維吉尼亞海灘市政廳12人遭射殺的慘案而來。

普拉特表示，在下午一點聚會的後半段、當他講道結束時，在後台被白宮人員告知總統正在前台，並且希望接受祝禱。他回到台前，主持了教會的聖餐禮，心裡卻想著「如何守護福音的整全性」。接著川普約在14：25現身、被普拉特請上台。普拉特說：「許多人知道有人呼籲在這一個主日要特別為總統祈禱。但我們不希望只是在這個主日，而是持續地、日日這樣做。」

原來，一場「總統現身教會」以及為總統禱告引發的爭議，都必須從「有人呼籲」的背景開始。就在上週，福音派領袖中著名的「挺川大將」、葛理翰佈道團主席葛福臨在推特上發佈了一段影音，呼籲基督徒在6月2日主日這天採取行動，為川普總統祈禱。

葛福臨說：「論被攻訐的程度，我不知道這個國家歷史上有哪位總統能超越川普。他是我們的總統，要是他好，我們都會好。但如果他的政敵得逞，使他身敗名裂地下台，我們整個國家都會受創。所以我要求各位花點時間，在6月2日這天，在全國各地、成千上萬的教堂為他和他的家人禱告。」

政教分合與派系

愛用推特的川普總統很快地回應說：「我們將團結一致，贏得勝利！謝謝福臨。」在這個背景下，普拉特高舉聖經按手在川普身上禱告的畫面，也迅速被嫁接脈絡在美國右媒《布賴特巴特》、《基督郵報》、《基督教廣播網》等處刊出。

《大西洋月刊》指出，福音派領袖有理由被質疑「是否適合與一位常發表煽動性言論並推動有爭議政策的總統分享他們的道德信譽？」川普的政權從副總統到國安顧問圈子，都有不少福音派人士。福音派以「體制內影響最有效」的說詞明目張膽地「政教不分」。普拉特是否也成了一位政治牧師？

美國進步派的牧師威廉‧巴伯就認為，基督徒領袖有責任以先知性地監督總統的不當政策和言行。巴伯的戰友威爾遜-哈特格羅夫也在推特批評，「普拉特會給這一個家暴妻兒的丈夫這種同框機會嗎？問題不是為掌權者祈禱，我們在講的是一個濫用權柄的人。」

美國基督教青壯派公知喬納森梅里特更嘲諷道：「那些認為在主日聚會時把政治人物請上台祝禱沒錯的牧者，應該回去重讀神學院、重修初代教會史。」

葛福臨則又發表推特認可「川普總統不畏懼跟神和神子基督耶穌認同連結」。

在一天的輿論和推特大戰後，普拉特發表牧函聲明，向會眾承認「我的決定讓一些我愛的會友受到了傷害」。

他指出，當下自己只能臨場判斷，而沒有深思熟慮的餘地，「但我只想領導我們以超越政黨和立場的方式領受上帝的話語，治癒種族分裂和不公正的傷害，並尊重以上帝形象所造的每一個男女人。」

《石板雜誌》評論推測，川普意在「利用」普拉特的教會昭然若揭。麥克萊恩聖經教會距離川普的高球俱樂部僅有17分鐘車程；若他真有心悼念上週的槍擊案，那麼他應該出現在4小時車程外的維吉尼亞海灘參加聚會，而不是一整個早上打小白球、未換裝就上教堂，且停留了15分鐘就快閃離去。

接觸普拉特

筆者剛好有幸在去年底一場美國福音大會上與普拉特現場接觸。40歲的他講台服事真誠而有情緒感染力，如大多數「正常的牧師」一樣，是名看重上帝的福音大於世俗利益的人。他最出名的著作是2010出版的《基進：從美國夢中領回你的信仰》一書，批判美式基督教與消費主義、資本主義合流的「發財夢」。

在政治保守派大本營的美南浸信會聯會中，他因持開明地支持「穆斯林有權申請蓋清真寺」而備受壓力。在7月4日美國國慶那一週的主日講道，他反倒先知性地警醒會友「要把地上國和天上國分清楚」。他從不在推特上寫政治，他的禱詞提及了憲法中的三權，針對政體而不是政黨；讚美智慧而不是政策；高舉基督而不是川普。那麼問題到底在哪呢？

誰該面對信仰？

《大西洋月刊》直言，新教福音派並不是唯一有著為掌權者祈禱習慣的信仰；猶太人這樣做、天主教徒也這樣做。無法把「為總統祈禱」與「為政治人物背書」分開，並不是普拉特的問題，而是那些帶著政治有色眼鏡看待信仰的左右派人士的問題。認為「川普好，國家才會好」是葛福臨的問題；看似浸沐在神恩和基督徒的造勢掌聲中，是川普自己要面對的信仰問題。

可惜的是，在一個深深被政治分裂的國家，連上帝和祈禱都無可避免被貼標籤。普拉特力圖不被扭曲的單純信仰用心，彷彿只有上帝知道。

禱告，最終是人和上帝說話：「主啊，人的能力何其有限，求你幫助開恩！」

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