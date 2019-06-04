影／川普訪英首日：王室國宴款待 場外抗議不斷

2019-06-04 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



美國總統川普3日抵達英國展開國是訪問，由英國王室款待揭開序幕，但川普第一天就被媒體捕捉到怪異行為，包括與女王握手像在擊拳，甚至連他自己送給女王的禮物也不認得。此外，抗議團體也準備新花招迎接川普，在倫敦知名地標上，投射各種諷刺影像。

川普受英國王室邀請，前來進行國是訪問，3天行程在皇家儀隊軍禮以及禮炮聲中揭開序幕，英國女王伊麗莎白二世在白金漢宮招待川普夫婦，媒體卻捕捉到兩人見面時，川普的奇特握手方式，他的拳頭似乎只抓住了女王的手指，網友因此嘲諷川普像是在與女王擊拳。

英女王隨後帶領川普一行參觀「影像畫廊」（Picture Gallery），但到了美國文物區時，川普卻連自己在去年7月訪英時送給女王的禮物也不認得，好在夫人梅蘭尼亞出面緊急救援，這才化解尷尬。

晚間英女王在白金漢宮設隆重國宴招待，王室成員幾乎全數到齊，除了哈利王子的妻子梅根。國宴上，川普稱讚英國女王是位「非常偉大的女性」，並用珍貴的友誼，形容英美兩國關係。女王則表示，幾十年來的合作，給雙方都帶來安全與繁榮，「美國總統的拜訪總是提醒我們，英美之間親密且長遠的友誼」。

川普來訪，英國反川普的民眾也準備好各種抗議活動迎接他，除了「巨嬰川普」氣球再度升空外，反脫歐組織「Led By Donkeys」則在倫敦各大地標上大玩投影，非常新奇。