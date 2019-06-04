收帳公司遇駭 Quest驗血機構1190萬病人資料恐外洩

2019-06-04 15:32 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合3日電



美國醫療收帳公司 (AMCA)資料系統遭到駭客侵入，委託它收帳的一些機構的資料可能失竊，包括Quest診斷公司 (Quest Diagnostics)1190萬名顧客的個人資料；而Quest公司是美國最大的驗血機構之一。

AMCA公司表示，已通知司法機構，並正進行內部調查，以確定情況有多嚴重；不過，Quest公司說，AMCA不能接觸實際的實驗室檢驗結果，因此這些資料不受影響。

Quest公司向證券管理委員會(SEC)提出報告說，AMCA通知它，AMCA的系統在去年8月1日到今年3月20日遭到非法侵入，受到影響的包括客戶的社會安全號碼、醫療資料和財務資料 (例如信用卡號碼和銀行帳號)。

Gemini顧問公司最先發現一個著名網路市場正兜售大約20萬名病人的付帳卡資料，並通知網路安全資料中心DataBreaches.net；後者上月10日發布AMCA遇駭的消息。

DataBreaches說，Gemini先通知AMCA，可是後者沒有反應，因此向司法機構通報，司法部門又與AMCA連絡。

AMCA起初沒有回應DataBreaches的詢問，不過到上月10日它顯然已知道出了問題，並著手應變。

AMCA在上月14日通知Quest公司，AMCA網站的付費網頁可能遭到非法侵入；31日又通知Quest，它遭駭的系統包括大約1190萬名Quest客戶的資料。

Quest公司只是委託AMCA收帳的公司裡的一家。AMCA說，它已請外界的第三方刑事鑑證公司進行調查。

Quest公司說，它把這件事看得很嚴重，不過AMCA尚未向它提供「完整資料」，包括哪些客戶受到影響。Quest也表示它還在查證AMCA已提供的資料的正確性，並暫停向AMCA提出收帳要求。

網路安全專家說，AMCA必須先確定駭客是利用哪個漏洞進入它的系統並予以封閉，確保歹徒不能用別的方式重施故伎。

總部設在新澤西州Secaucus的Quest是全球最大的醫療檢驗公司之一，共有4萬5000名員工，去年營收75億元。