【坦克人雕像揭幕】支持民運 匿名亞裔贈20畝地

2019-06-04 15:08 世界日報 記者啟鉻／聖伯納汀諾縣報導



陳維明六四坦克人雕塑展出 分享 facebook

為紀念中國六四民主運動30周年，由旅美雕塑藝術家陳維明創作的「坦克人」雕塑，6月3日下午5時在南加州聖伯納汀諾縣Yermo鎮的自由雕塑公園（Liberty Sculpture Park）舉行落成儀式。陳維明表示，將以此紀念在六四民運中死難的烈士，繼承他們的遺志，反抗中共暴政，早日在中國實現自由民主。

陳維明表示，當天還有一個令人驚喜的禮物，一位匿名亞裔人士，購買自由雕塑公園附近一塊近20英畝土地，作為自由民主禮物贈送給雕塑公園，表達對六四民運及海外民運人士的支持和鼓勵。

陳維明表示，坦克人雕塑展覽揭幕儀式，聚集近500人，有方政等多位民運人士與當地政府官員，和其他未參加民運的支持者，拿著各種抨擊中共的標誌參加集會。活動一開始先民主自由、展覽順利祈禱，然後由方政及當地官員為坦克人雕塑揭幕並致辭。

陳維明說，他在雕塑的坦克車下，增加一輛被輾壓的腳踏車，象徵中共鎮壓自由民主的殘暴。

當天參加坦克人雕塑展覽揭幕儀式，尚包括多家主流媒體，包括：法新社、美國之音、自由亞洲電台、洛杉磯時報，及北京之春、明鏡等媒體。

陳維明說，參與者情緒激昂，紛紛表達對六四民主運動的支持，以及反抗中共暴政的堅持。陳維明說，坦克人雕塑將在自由雕塑公園永久展出，自由雕塑公園坐落在加州15號公路旁，莫哈維沙漠的小鎮Yermo。