暑假到…帶孩子出門 先加強安全教育

2019-06-04 15:07 世界日報 記者陳曼玲╱明尼蘇達州報導



暑假到 帶孩子出門先加強安全教育 黃惠玲 分享 facebook

今年4月在明州美國購物商場(Mall of America)發生一起五歲男孩藍登(Landen)跟著媽媽出門，卻遭疑似精神失常男子阿藍達(Emmanuel Deshawn Aranda)突然從三樓高拋下的意外事件，此不幸悲劇引起許多家長恐慌，由於暑假即將到來，帶小小孩出門的機率增加，專家提醒父母，出門前做好孩童安全意識教育有備無患。

根據「好家庭」網站(www.verywellfamily.com)，列出的爸媽如何導孩子提高警覺保護自己的重點如下：

教孩子說「不」：告訴孩子，當有人威脅或違背他意願來靠近或觸摸他時，要相信自己不喜歡或害怕的直覺，趕緊離開或大聲說「不」。

父母不要假設孩子知道如何應變陌生狀況：歐普拉的節目(The Oprah Winfrey Show)曾經取得父母同意，到公園去對他們的孩子做實驗，結果每個孩子幾乎在35秒內，就被陌生人利誘上車。

不要讓孩子以為陌生壞人都是長相凶惡：根據實驗，如果以「陌生壞人」的方式教導孩子，很容易使小孩輕信說話和善或看似有愛心的人，像是有人要求孩子幫忙找小狗等，如果只告訴小孩不要跟陌生人說話，這反而在他有需要時，限制他去對外尋求幫助，正確方法是告訴孩子去找店裡配有名牌的店員、穿制服的警察或是詢問台的人員求助。

告訴孩子在公共場所時，如果父母不在身邊，不要讓任何人太過靠近他的私人領域。

列出「可信任的大人」名單：告訴孩子除了這些人以外，不能讓其他人接他去別的地方。

告訴孩子絕不要因威脅或利誘跟別人上車：如果有人強迫孩子離開或上車，勿必要盡力呼喊救命，並高聲說「這人不是我的媽媽。這人不是我的爸爸。」

要給孩子信心與方法，讓他們學習如何應變：例如平時要指導孩子與父母走失時，應該要去何處求助，或是有認識的鄰居或朋友來要帶她去別處，記得先腦中過濾一下父母提供的可信任大人名單。

找機會教育孩子臨機應變：外出時，找機會以輕鬆的態度與口吻，提醒孩子一旦遇到困難時該怎麼辦。