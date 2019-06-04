李林溺女結案陳詞 檢方稱她「怪獸」

2019-06-04 13:33 世界日報 記者 世界日報 記者 黃伊奕 ／紐約報導



布碌崙(布魯克林)8大道李林溺女一案庭審3日接近尾聲，檢辯雙方當日完成結案陳詞，辯方律師形容李林是愛惜子女的母親，但檢方則用「怪獸」(Monster)來形容她；陪審團將在今(4)日閉門研議。

3日結案陳詞時，辯方律師重新訴述庭審期間提出的警方與檢方調查中出現的所有疑點，包括翻譯人員不準確、警探意見左右法醫將案件性質定為謀殺、收集錯證據等。

辯方律師還在庭上播放案發後李林第一時間撥打911報警電話的錄音，指出李林當時心急如焚，希望以此讓陪審團相信她沒有謀殺女兒。

助理檢察官麥克里迪(Roger McCready)則指出，李林是在十分憤怒的精神狀態下謀殺了女兒，他說：「死者是一名年僅兩歲的女童，原本是備受母親保護的年紀，但進入浴室後就再沒有出來。」

隨後檢方又播放了一次李林接受警方盤問的錄像，李林說到自己按著女兒的肩膀，將她按到水下，當時水已淹過女兒的額頭；檢方還強調，李林承認自己看到女兒在水裡吐泡泡，知道女兒溺水了，但李林卻離開沖涼房，這就是謀殺的行為。

這起案件將在今日由陪審團閉門研議再做裁定，之後法官會仔細研究所有呈堂文件，再宣布對李林的最後判決。

該起案件發生在2016年3月，李林兩歲的女兒鄭琳芯在家中浴缸溺水身亡，警方涉入後在死者與其哥哥身上發現異樣傷痕，便進一步調查；法醫宣布鄭琳芯死於謀殺，之後警方將李林逮捕，隨後檢方對她提出二級謀殺、一級誤殺等多項指控。

過去此案進行了長達六周的庭審，先後有負責調查此案的警探、證據收集警探、法醫、李林丈夫、以及李林個人等出庭，接受檢辯雙方的交叉提問；法庭上播放了有關李林接受警方盤問的視頻，以及其兩個孩子身上傷勢的照片等證據，極不利於李林擺脫罪名，但辯方律師也指出執法人員對此案調查存在疑點，如將一個儲物箱作為鄭琳芯洗澡的澡盆證物收集等。