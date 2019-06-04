勒死繼女棄屍浴缸 皇后區亞裔女恐囚終身

2019-06-04 13:33 世界日報 記者 世界日報 記者 劉大琪 ／紐約報導



皇后區一名亞裔女子因親手將九歲繼女勒死在家中浴缸，二級謀殺罪罪成，3日被判22年至終身監禁；案發前，繼女剛從印度來美國，和父親及其新組建的家庭團聚不久。

代理皇后區地區檢察官雷恩(John M. Ryan)3日表示，皇后區Richmond Hill現年58歲的印度裔女子Shamdai Arjun，2016年8月涉嫌親手將九歲的繼女勒死在浴缸；上個月陪審團進行了不到一小時的研議，裁定Arjun二級謀殺罪罪成。

法官Kenneth C. Holder在3日宣判，Arjun獲刑22年至終身監禁；雷恩稱Arjun的行為極其過分、讓人無法想像，竟然親手勒死繼女，使無辜的小女孩九歲就離開人世，法官的判決將很可能令Arjun此生再難獲自由。

根據法庭文件，2016年8月19日下午5時30分左右，有人看到Arjun離開她位在Richmond Hill112街的家，當時同行的人，包括有她的前夫Raymond Narayan，以及兩個分別三歲和五歲的外孫；目擊者問她為何衛生間的燈一直亮著，她回答說繼女在洗澡，等著父親來接。

然而目擊者觀察發現，早從下午3時開始，衛生間的燈就亮了，之後便打電話給Arjun的丈夫、也就是繼女的父親；對方請目擊者幫忙破門，結果竟發現繼女死在浴缸中，法醫辦公室後來也認定九歲女童的死因是被人用手勒致死。