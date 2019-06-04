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強姦88歲老婦 24歲男子被控23項罪名

2019-06-04 13:32世界日報 記者朱蕾／紐約報導

布碌崙(布魯克林)和皇后區近日均發生女性耆老在家中遭闖進來的年輕男子強姦案，受害人分別為88歲和78歲高齡，兩名嫌犯都已被捕及移送法辦。

布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)3日表示，布碌崙的24歲男子Selwyn Worrell因涉嫌在東紐約(East New York)強姦一名88歲的老婦，3日在布碌崙的高等法院被起訴，控以一級強姦、一級性攻擊、一級帶有性犯罪企圖的入室盜竊等23項罪名，保釋金額50萬元，一旦罪名成立將面臨最高25年監禁；此案下次開庭日期為7月30日。

根據檢方起訴書，4月24日下午1時左右，被告先是敲受害人的家門，表示想從受害人的後院走到他家的後門，受害人答應了被告的請求；因為之前也發生過多次被告因未帶鑰匙，需要穿過受害人的家。

受害人正在看電視，不料幾分鐘後，被告從後門進入受害人的家，抓住受害人的脖子把她拖到地下室，用電線捆綁受害人，並用枕套堵住她的嘴、攻擊她的臉部，將她推倒在地後強姦了她，之後還翻找受害人的財物。

受害人被拖到地下室時，她啟動了性命警報手環尋求援助；約半小時後，緊急醫療服務人員和受害人的女兒趕來，看到受害人在地下室的地上，半裸身體被綁住，緊急醫療服務人員立即撥打911報警。

被告的父親從受害人女兒那裡得知此事後，在距離案發地點幾個街區外將企圖逃跑的被告抓住，直到警方到場，被告隨後被捕。

78歲老嫗 也遭30歲男子強暴

皇后區近日也發生一起老婦被強姦案，30歲的男子Ryan Bayard涉嫌於2日在甘迺迪國際機場(JFK)附近強姦一名78歲的老婦，3日被警方逮捕。

警方表示，2日早6時30分左右，78歲的受害婦女在其位於皇后區148街夾布魯克維爾大道(Brookville Blvd.)附近的家中睡覺時，Bayard進入並強姦了受害人，並在作案後逃逸；警方在案發一天後便將Bayard逮捕，以強姦、非法性行為等罪名將其移送法辦。

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