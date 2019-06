華女遇搶強暴案再審 嫌犯母穿香奈兒現身法庭

2019-06-04 13:27 世界日報 記者賴蕙榆/紐約報導



頸搶劫強暴案再審 嫌犯媽一身香奈兒等名牌現身法庭 賴蕙榆

三名嫌犯月前入室搶劫皇后區小頸(Little Neck)一戶華人家庭,除搶走近萬元現金外,還強暴該戶一名華裔女子,其中一名自首的涉案男子丹尼爾(Brandon Daniels)3日再開庭受審,但他本人未出庭,僅由新指派的律師古特曼(Daniel Guttmann)代表;而當日全程聽審的丹尼爾母親,身穿精品名牌服飾現身,因精緻妝容及高調打扮,且頻繁出入法庭與律師交談,引人注目;此案下次開庭是6月21日(周五)。

丹尼爾日前上庭時原由紐約法律援助處(The Legal Aid Society)律師薩爾(Theodora Mathilde Saal)擔任辯護律師,該案3日下午2時50分左右再審時,則更換成私人律師樓律師古特曼代表;古特曼向法官表示,他是法院新指派給丹尼爾的辯護律師,丹尼爾日前過堂後仍處監禁狀態,隨後確認下一次出庭時間便下庭,整個過程不到三分鐘。

由於當日丹尼爾未出庭提訊,使得上午9時許便坐在旁聽席上的丹尼爾的親屬略顯焦躁;這名非洲裔中年婦女身著香奈兒(Chanel)黑皮衣夾克、淺色牛仔褲及知名球鞋品牌愛迪達(adidas)的椰子(yeezy)鞋,髮型和妝容精緻,十指塗著亮粉色指甲油; 而且她上午剛入法庭時還因攜帶食物被法警請出庭外,之後時長六小時的待審期間,又數度出入法庭與多名律師交談,引人側目。

古特曼事後表示,這名非洲裔女性是丹尼爾的母親,但記者向她求證與被告的關係時,她則臉露不耐否認認識丹尼爾,也未和古特曼做進一步溝通,便快步離去。

根據起訴書,上月4日晚9時30分左右,一名34歲的華裔女性在其位於小頸57大道交251街附近的住所,遭兩名一高一矮、頭戴滑雪面罩、手套藍色塑膠套男性的脅迫;其中較矮的嫌犯強迫受害華女入二樓房間、將其強暴後,威脅她交出數百元現金。

屋內除華女以外的其他七名受害人也被關入另一間臥室,當作人質不許出來,另一名較高的嫌犯隨後對受害人二次性侵,並要求她交出現金;該案有第三名嫌犯闖入參與搶劫,三人總計搶走9800元現金後駕車逃逸。

本案中唯一到案嫌犯為在律師陪同下自首的24歲男子丹尼爾,他被移送檢方後,僅被控一級持武搶劫重罪(Robbery in the First Degreee)、一級盜竊重罪(Burglary in the First Degree)以及二級盜竊罪,未有任何性侵指控。